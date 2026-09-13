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회의장 향하는 당정청
당정청 고위 인사들이 13일 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의회에 참석하기 위해 이동하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김민석 더불어민주당 대표, 한성숙 총리, 강훈식 대통령 비서실장, 한병도 민주당 원내대표.
이지훈 기자
이지훈 기자
채유미 서울시의원, 중계2·3동 새마을부녀회 ‘한가위 송편 나눔 행사’ 동참
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 10일 서울 노원구 중계2·3동 주민센터에서 열린 노원구 새마을부녀회(회장 이종선)의 즐거운 한가위 송편 만들기 및 나눔 행사에 참석해 봉사자들을 격려하고 온정을 나눴다. 이날 행사에는 이종선 노원구새마을부녀회장을 비롯한 회원들과 채유미 시의원이 뜻을 모아 참석했으며, 관내 취약계층과 홀몸 어르신 등 소외된 이웃에게 전할 오색 송편과 명절 전을 정성 어린 손길로 직접 빚고 포장했다. 채 의원은 “명절마다 지역의 어려운 이웃을 위해 묵묵히 땀 흘리며 따뜻한 손길을 건네주시는 새마을부녀회 회원분들께 깊이 감사드린다”며 “정성으로 준비한 명절 음식이 우리 이웃들에게 든든한 위로와 풍성한 한가위 선물이 되길 바란다고 말했다. 이어 시의회에서도 소외된 이웃을 더욱 세심히 보살피는 따뜻한 의정을 펼치겠다고 전했다.
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당정청 고위 인사들이 13일 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의회에 참석하기 위해 이동하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김민석 더불어민주당 대표, 한성숙 총리, 강훈식 대통령 비서실장, 한병도 민주당 원내대표.
2026-09-14 3면
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