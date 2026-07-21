“대구 안 떠난다” 약속 지킨 김부겸…불교계 예방·임미애 지지 등 활동 재개

세줄 요약 김부겸 전 국무총리가 대구시장 선거 패배 뒤 동화사·도림사·은해사 등 불교계 지도자를 잇따라 만나 감사 인사를 전했다. 임미애 의원 공개 지지와 대구 잔류 행보까지 이어지며 재도전 가능성에 시선이 모였다. 불교계 사찰 잇단 예방, 선거 지원 감사 인사

임미애 공개 지지, 대구·경북 목소리 강조

대구 잔류 행보 지속, 재도전 관측 확산

이미지 확대 김부겸 전 국무총리. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 전 국무총리. 연합뉴스

선거 기간에 도움을 주신 분들에 대한 인사를 하는 차원이지 정치적 의도는 없다”고 선을 그었다.

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6·3 지방선거에서 대구시장에 출마했다가 석패한 김부겸 전 국무총리가 불교계 지도자들을 잇따라 예방하는 등 공개 활동에 나섰다. 이에 따라 김 전 총리의 향후 정치 행보에 관심이 쏠린다.21일 정치권에 따르면 김 전 총리는 전날 동화사와 도림사, 은해사 등 팔공산 자락 주요 사찰을 찾아 불교계 지도자들을 만났다. 김 전 총리는 선거 과정에서 불교계에서 보내준 지지에 대해 감사 인사를 전한 것으로 알려졌다. 이에 동화사 주지 선광 스님 등도 대구 경제를 살리는 데 역할을 해 달라고 당부했다고 한다.앞서 김 전 총리는 지난 18일 단체 문자 메시지를 통해 더불어민주당 최고위원에 출마한 대구·경북 출신의 임미애 의원에 대한 공개 지지 의사를 밝히기도 했다. 그는 “지금 민주당에서 대구·경북의 목소리를 전달할 사람이 필요하다”며 “저는 졌지만 민주당은 지지 않았다. 험지에서 최선을 다한 당원들에게 힘을 낼 응원을 보내달라”고 호소했다.그러면서 “대구에서 민주당에 표를 던진 국민들을 기억해 달라. 대구를 찾아주셨던 그 마음으로, 한 표는 대구·경북의 민주당에, 임미애에게 달라”고 했다.특히 김 전 총리는 선거 과정에서 대구를 떠나지 않겠다고 약속한 대로 자택이 있는 양평으로 돌아가지 않고 주로 대구에 머무르고 있다. 이를 두고 정치권에서는 그가 다음 총선에 대구에서 다시 출마할 것이라는 관측이 나온다. 또 현재 공석인 지방시대위원장 하마평에도 오르고 있다.이에 대해 김 전 총리 측 관계자는 “대구와 서울을 오가며 개인 일정을 소화하는 것으로 알고 있다”며 “불교계 예방은