전쟁터 지킨 주이란대사관 직원들…정부, 특별포상 1억원

이미지 확대 이란 체류 한국인 23명 무사 이동 이란에 체류 중이던 우리 국민 23명이 지난달 3일 주이란대사관의 지원으로 투르크메니스탄으로 대피하고 있다.

외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 이란 체류 한국인 23명 무사 이동 이란에 체류 중이던 우리 국민 23명이 지난달 3일 주이란대사관의 지원으로 투르크메니스탄으로 대피하고 있다.

외교부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란 전쟁에도 교민 보호를 위해 자리를 지킨 주이란 한국대사관 직원들이 정부의 포상을 받았다.외교부는 22일 “중동 상황 대응과 관련해 주이란대사관 직원 23명에 대해 특별성과 포상금 총 약 1억원을 지급했다”고 밝혔다. 포상 대상은 한국 국적 13명, 외국적 10명으로, 직급·국적과 관계없이 국민 대피 지원 등 과정에서의 업무량 및 위험 노출도 등을 고려한 기여도에 따라 차등 지급됐다.주이란대사관 직원들은 전쟁 발발 후에도 대사관을 정상적으로 운영하며 이란측과의 소통을 긴밀하게 유지해 왔다. 지난달 이란 교민들이 투르크메니스탄으로 대피할 당시 버스를 제공하는 등 육로 대피를 성공적으로 지원했다.외교부는 “잔류 국민의 안전을 매일 확인하는 등 위험한 상황 속에서도 헌신적인 업무 수행으로 재외국민 보호에 있어 탁월한 성과를 거둔 것으로 평가된다”고 설명했다.지난 2월 이란 전쟁이 발발한 이후에도 주이란대사관은 철수하지 않고 현지에 남았다. 각국이 공관을 철수하는 상황에서도 교민 안전 업무 및 한국과 이란 당국 소통에 가교 역할을 담당했다. 현재 이란에 남아있는 대사관은 일본, 핀란드 정도인 것으로 알려졌다.이재명 대통령은 지난 14일 국무회의에서 조현 외교부 장관에 ‘이란 대사관 직원 격려와 포상이 이뤄졌는지’를 확인한 바 있다.대사관을 유지한 것이 향후 이란과의 관계에서 자산으로 작용할 것이란 평가도 있다. 정부는 현재 이란과 한국 선박의 안전 및 자유로운 통항 문제를 협의 중이며, 외교 채널을 유지해온 점이 향후 협상에도 긍정적인 영향을 미칠 것이란 전망이 제기된다.정부는 탁월한 성과를 창출한 공무원에게 그에 걸맞은 파격적인 보상을 제공하기 위해 특별성과 포상금 제도를 운영하고 있다. 외교부는 대통령의 지난 1월 중국 및 일본 방문 행사 관련 유공 직원 12명에 대해 지난달 특별성과 포상금 수여식을 개최했다.