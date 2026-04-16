민주당 세종시장에 조상호 확정…이춘희 꺾고 본선행

최민호·황운하와 본선서 맞붙어

이미지 확대 3일 더불어민주당 중앙당사에서 열린 ‘세종특별자치시장 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동토론회’에서 조상호 민주당 세종시장 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일 더불어민주당 중앙당사에서 열린 ‘세종특별자치시장 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동토론회’에서 조상호 민주당 세종시장 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스

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조상호 전 세종시 경제부시장이 6·3 지방선거에 나설 더불어민주당 세종시장 후보로 16일 확정됐다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 세종시장 결선 개표 결과, 조 전 부시장이 이춘희 전 세종시장에게 승리했다고 밝혔다.이로써 조 후보는 연임에 도전하는 국민의힘 소속 최민호 현 시장과 조국혁신당 후보로 공천된 황운하 의원과 본선에서 맞붙게 됐다.이해찬 전 국무총리 보좌관을 지낸 조 전 부시장은 지난 2014년 이 전 시장이 세종시장으로 당선되자 이 전 시장의 비서실장과 정책특보로 일하기도 했다. 이 전 총리가 민주당 대표를 맡았을 당시엔 당대표 정무조정실장을 역임하기도 했다.