민주당 세종시장에 조상호 확정…이춘희 꺾고 본선행

최민호·황운하와 본선서 맞붙어
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3일 더불어민주당 중앙당사에서 열린 ‘세종특별자치시장 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동토론회’에서 조상호 민주당 세종시장 후보가 발언하고 있다. 연합뉴스
조상호 전 세종시 경제부시장이 6·3 지방선거에 나설 더불어민주당 세종시장 후보로 16일 확정됐다.
소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 세종시장 결선 개표 결과, 조 전 부시장이 이춘희 전 세종시장에게 승리했다고 밝혔다.
이로써 조 후보는 연임에 도전하는 국민의힘 소속 최민호 현 시장과 조국혁신당 후보로 공천된 황운하 의원과 본선에서 맞붙게 됐다.
이해찬 전 국무총리 보좌관을 지낸 조 전 부시장은 지난 2014년 이 전 시장이 세종시장으로 당선되자 이 전 시장의 비서실장과 정책특보로 일하기도 했다. 이 전 총리가 민주당 대표를 맡았을 당시엔 당대표 정무조정실장을 역임하기도 했다.
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