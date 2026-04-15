김부겸, 보수 인사 영입하며 외연 확장…‘경제 행보’ 박차

보수 정당 출신 인사들, 속속 캠프 합류
金, ICT 기업인·의료계 접촉하며 공약 준비
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
ICT 기업관계자와 인사하는 김부겸
더불어민주당 대구시장 후보로 나선 김부겸 전 국무총리가 15일 오후 대구 수성구 대구디지털혁신진흥원에서 열린 대구경북 ICT 기업협회 간담회에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.4.15. 연합뉴스
더불어민주당 대구시장 후보로 나선 김부겸 전 국무총리가 외연 확장에 나서고 있다. 진보 인사들 외에도 보수 진영에서 활동한 인사들까지 캠프에 합류하면서다. 이에 김 전 총리는 정보기술·의료 관련 업계 관계자들을 만나며 ‘경제 행보’에 박차를 가하고 있다.
15일 김 전 총리 측에 따르면 캠프 공동선대위원장으로 박봉규 전 대구시 정무부시장이 합류했다. 이와 함께 권영세 전 안동시장, 김태일 전 장안대 총장도 공동선대위원장을 맡기로 했다.
정치권 인사 중에서는 친명계로 꼽히는 김영진 민주당 의원과 홍의락 전 의원, 동구청장을 지낸 임대윤 전 민주당 최고위원이 공동선대위원장 명단에 이름을 올렸다. 김 전 총리의 경북고 후배인 권칠승 민주당 의원은 이미 공동선대위원장으로 활동하고 있다.
이 밖에도 보수정당 당직자 출신인 김형렬 전 수성구청장도 선대위에 합류했다. 채홍호 전 대구시 행정부시장이 총괄정책본부장으로 캠프에 합류한 상태다. 채 전 부시장은 지난 지방선거 당시 국민의힘 소속으로 문경시장 공천에 신청하기도 했다.
실무진도 속속 꾸려지고 있다. 이효진 전 국무총리실 경제조정실장은 정책본부장을 맡아 경제·일자리 분야 정책을 총괄하고 정풍영 전 대구시 문화체육관광국장도 합류했다.
각계 인사들의 캠프 합류가 잇따르는 사이 김 전 총리는 지역 기업인들과의 접촉을 늘리고 있다. 이날 오후에는 대구 수성알파시티에서 대구·경북 ICT(정보통신산업) 기업인들을 만나 간담회를 가졌다. 그는 기업인들과 지역 산업 경쟁력 강화와 지역 인재 육성 등을 논의한 것으로 알려졌다.
김 전 총리는 이 자리에서 “수성알파시티는 예전 지역구이기도 해서 여러 기대와 애정이 있다”며 “여러분들이 미래 먹거리와 우리 아이들을 위한 일자리가 어떻게 된다는 걸 보여주고 끌고 가면 뒷받침하는 역할을 하겠다”고 말했다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
서울시의회 바로가기
그는 이어 계명대 동산의료원에서 대구 메디시티 협의회와의 정책 간담회에 참석해 의료 산업 활성화 방안에 대한 의견을 공유했다. 김 전 총리는 각계 인사들과의 만남을 가지며 대구 산업 대전환과 관련한 공약을 다듬고 있는 것으로 알려졌다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지