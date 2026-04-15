정원오 “오세훈 시정, 철학부터 잘못됐다”

“한강버스, 오세훈의 정신승리”

“마지막에 가면 지지율 붙을 것”

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관 호수 앞에서 여덟 번째 공약으로 문화·관광 분야를 발표하고 있다

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관 호수 앞에서 여덟 번째 공약으로 문화·관광 분야를 발표하고 있다

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 15일 “오(세훈 국민의힘) 후보의 시정은 철학부터 잘못됐다”고 비판했다.정 후보는 이날 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 “시 행정의 주인이 어느 순간 시민에서 시장으로 바뀌었다. 지금은 시장이 하고 싶은 일을 하는데, 목표는 대권에 가 있다”며 “이명박 전 시장의 청계천 같은 걸 해야 한다는 생각에 랜드마크와 거대한 업적만 하는 것”이라고 지적했다.그는 한강버스와 서울링, 노들섬의 ‘토마스 헤더윅’ 건축물, 받들어총 조형물 등을 두고 “시민들은 불필요하다는데 오 시장이 하고 싶어서 하는 일”이라고 밝혔다. 특히 한강버스와 관련해선 “도저히 치유가 안 되는 (오 시장의) 정신 승리인 것 같다. 본인은 그렇게 믿고 계시는데, 시장을 바꿔야만 해결할 수 있는 문제”라며 “한강버스를 교통용으로 하겠다며 시작한 것부터 잘못이고, 안전은 뒤로 밀려났다”고 강조했다. 이어 “전면적인 안전 점검을 실시한 뒤 관광용 유람선 형태로 활용해 피해를 최소화해야 한다”며 “안전하게 운영이 가능하면 관광용으로 쓰고, 그렇지 않다면 폐기해야 한다”고 덧붙였다.전날 오 시장은 라디오에 출연해 “(영국) 런던 템스강과 (미국) 뉴욕 허드슨강에서 선박 사업을 하는 실무 전문가들을 불러 얘기를 들었는데, (한강버스를) 너무 부러워한다”며 “민주당이 (한강버스가) 대박 날 조짐이 보이니까 집중적으로 정치적인 공격을 한 것”이라고 밝혔다.정 후보는 오 시장과의 가상 양자 대결에서 우세한 것으로 나오는 여론조사 흐름에 대해 “어차피 마지막에 가면 (지지율이 서로) 붙을 것이므로, 지금의 격차를 계속 유지해야 한다”고 전했다.앞서 민주당 경선 과정에서 불거진 박원순 전 서울시장 관련 발언 논란 등에 대해선 “생각해 보면 제가 사려 깊지 못한 측면에서 지지해 주신 분들께 상처를 드린 일이 있다. 너그럽게 양해해 주시기를 바라며, 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.