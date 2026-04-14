민주당 부천시장 경선, 서진웅 중심 3자 연대 VS 현 조용익 시장

-서진웅 예비 후보, 김광민·한병환 예비후보와 단일화 이루며 ‘승기’

-조용익 예비 후보, 현직 프리미엄으로 승부

-오는 18~19일 결선투표서 서진웅 ‘원팀’ VS 조용익 ‘현직 프리미엄’ 격돌

이미지 확대 서진웅 후보가 김광민·한병환 예비후보와 단일화에 성공하면서 민주당 부천시장 경선이 뜨겁게 달아오르고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 서진웅 후보가 김광민·한병환 예비후보와 단일화에 성공하면서 민주당 부천시장 경선이 뜨겁게 달아오르고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 부천시장 후보 경선이 오는 18~19일 결선을 앞두고 ‘3자 연대’라는 변수를 맞았다. 경선에서 탈락한 김광민·한병환 전 예비후보가 결선에 진출한 서진웅 예비후보 중심으로 원팀을 선언하면서 현직 시장인 조용익 예비후보를 누룰지 지역 정가의 관심이 집중되고 있다.서진웅 예비후보 등 3인은 14일 오전 부천시에서 합동 기자회견을 열고 “이재명 정부의 성공과 부천 대전환을 위해 원팀으로 반드시 승리하겠다”고 선언했다. 이에 따라 김·한 두 전 예비후보가 공동선대위원장을 맡아 지원에 나선다.이번 원팀 선언은 결선을 앞두고 지지층 분산을 최소화하고 승부를 조기에 굳히기 위한 전략적 선택으로 풀이된다. 서 예비후보는 “더불어민주당의 압도적 승리를 위한 결단”이라며 “시민에게 실망을 안겨준 리더십으로는 본선 승리를 담보할 수 없다”고 강조했다. 이어 그는 “행정 실패의 반복을 막고 시민 삶을 불안과 침체로 되돌릴 수 없다는 절박함이 작용했다”고 덧붙였다.따라서 지역 정가는 서 예비 후보의 승리를 조심스럽게 점치고 있다. 부천 민주당의 한 관계자는 “원팀을 선언한 서진웅 예비후보가 유리한 고지를 점령한 것으로 보인다”면서 “현직 프리미엄과 조직력 내세운 조용익 예비후보가 ‘원팀’ 바람을 잠재우기는 쉽지 않을 것”이리고 전망했다.민주당의 부천시장 후보 결선 투표는 오는 18~19일 이틀 동안 진행된다.