국민의힘, 재보궐 4곳에 13명 접수…평택을에 유의동·이재영 신청

지난 9일부터 12일 오후까지 공천 신청 접수
공관위 “13일 오후부터 서류 심사 후 면접”
조광한·이성배 경기지사 추가 공천 신청해
전북지사 추가 공모에는 등록한 후보자 없어
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박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 9일 서울 여의도 중앙당사에서 회의 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴스1
6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 국민의힘 후보자 공모에 13명이 신청했다.
국민의힘 공천관리위원회는 지난 9일부터 이날 오후 6시까지 인천 계양을·충남 아산을·경기 평택을·경기 안산갑 4곳에서 이와 같이 신청했다고 12일 밝혔다.
이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 인천 계양을에는 심왕섭 환경조경발전재단 이사장과 박상군씨 등 2명이 등록했고, 강훈식 청와대 비서실장의 지역구였던 충남 아산을에는 김민경 당 맘편한특별위원회 간사, 신수정 충남도당 교육특별위원장 등 2명이 신청했다.
경기 평택을에는 이곳에서 3선을 지낸 유의동 전 의원이 직접 나서 눈길을 끌었다. 이 외에도 공직선거법 위반 등의 혐의로 대법원에서 당선무효형이 확정돼 해당 지역구에서 의원직을 상실했던 이재영 전 의원, 강정구 전 평택시의회 의장, 이병배 전 경기도당 부위원장이 신청했다.
경기 안산갑에는 김석훈 전 안산시의회 의장과 이기학 전 경기도당 SNS 위원장, 장성민 전 대통령실 미래전략기획관, 한갑수 전 안산시의회 의원, 허숭 전 안산도시공사 사장 등이 등록했다.
공관위는 “오는 13일 오후부터 공천 신청자에 대한 면밀한 서류 심사에 돌입하며, 이후 순차적으로 면접 심사를 실시할 계획”이라고 밝혔다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
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한편 이날 조광한 최고위원과 비공개 1명 등 2명이 경기지사 후보로 추가 공천 신청을 했다. 비공개 신청자는 이성배 전 아나운서로 알려졌다. 이날 마감된 전북지사 추가 공모에 등록한 후보자는 없었다.
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