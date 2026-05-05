단장까지 찾아갔지만…고우석 LG 복귀 없다 “빅리그 도전 계속”

차명석 단장과 면담 끝에 의사 밝혀

LG, 마무리 유영찬 공백 해결 시급

이미지 확대 LG 트윈스 시절의 고우석. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 시절의 고우석. 연합뉴스

세줄 요약 LG 차명석 단장이 미국에서 고우석을 만나 복귀 의사를 타진했지만, 고우석은 빅리그 도전을 계속하겠다고 밝혔다. LG는 선수 뜻을 존중해 영입 계획을 접었고, 마무리 보강은 다른 방안을 찾아야 한다. LG 단장, 미국서 고우석 복귀 의사 타진

고우석, 빅리그 도전 계속 의사 표명

LG, 영입 계획 철회하고 대안 모색

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고우석이 LG 트윈스의 구애를 뒤로 하고 빅리그 도전을 이어가기로 했다.LG는 5일 “지난 4월 30일 미국으로 출국한 차명석 단장은 펜실베이니아주 이리 카운티에서 고우석 선수와 몇차례의 만남을 통해 대화를 나눴다”면서 “고우석 선수는 아직 미국 야구에 대한 아쉬움과 더 도전하고 싶다는 의사를 표명했다”고 밝혔다. LG는 선수의 의사를 존중해 고우석 영입 계획을 일단 철회하기로 했다.고우석은 2023시즌 LG 우승 멤버로 활약한 뒤 포스팅시스템을 통해 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 2+1년 최대 700만 달러(약 103억원)에 계약을 맺고 미국 문을 두드렸다. 그러나 2년 동안 빅리그 데뷔에 실패하고 마이애미 말린스, 디트로이트 타이거스로 팀을 옮겼다.디트로이트 산하 트리플A 구단인 톨리도 머드헨스에서 활약하던 고우석은 지난달 한 단계 더 낮은 더블A 구단인 이리 시울브즈로 옮겨 활약하고 있다. 더블A에서는 8경기 13과3분의2이닝 2세이브 평균자책점 0.66을 기록하고 있다. 시즌 전체 성적은 1패 1홀드 2세이브 평균자책점 2.40이다.고우석은 LG에서 세이브왕까지 수상하며 통산 139세이브를 챙기는 등 확실한 클로저였다. 구단도 고우석의 도전을 꾸준히 지지했지만 올해 마무리 투수 유영찬이 우측 팔꿈치 피로골절로 수술을 받게 되면서 고우석의 복귀가 긴급해졌다. 염경엽 감독도 고우석의 복귀를 희망한다는 의중을 내비친 바 있다.고우석의 복귀가 무산되면서 LG로서는 대체 방안을 물색해야 한다. 현재 집단 마무리 체제를 가동하고 있지만 확실한 마무리 투수가 있는 것보다는 무게감이 떨어진다.