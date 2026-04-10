민주당 곡성군수 경선 결과, 현직 조상래 후보 선출

이미지 확대 조상래 더불어민주당 곡성군수 후보. 닫기 이미지 확대 보기 조상래 더불어민주당 곡성군수 후보.

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더불어민주당 곡성군수 후보로 조상래 후보가 선출됐다.민주당 전남도당은 10일 도당 사무실에서 곡성을 비롯한 전남 7곳의 시장·군수 경선 결과를 발표했다.3인 경선으로 실시된 곡성군수 경선 결과에서는 현직인 조 후보가 강대광·강덕구 후보를 누르고 과반 득표로 민주당 곡성군수 후보로 최종 결정됐다.이에 따라 오는 6월 3일 실시되는 곡성군수 선거는 민주당 조 후보와 조국혁신당 박웅두, 무소속 이성로 후보 간 3자 대결로 진행될 전망이다.경선에서 승리한 조 후보는 “곡성군민들과 당원 동지들에게 감사하다”며 “보내주신 지지에 보답할 수 있도록 더욱 겸손한 자세로 초심 잃지 않고 최선을 다해 선거에 임하겠다”고 밝혔다.그는 이어 “선의의 경쟁을 해주신 강대광, 강덕구 예비후보께도 심심한 위로와 감사의 말씀드린다”고 전했다.조 후보는 이날 출마의 변을 통해 위기의 곡성을 기회로 바꿀 ▲부자 곡성 ▲경제 곡성 ▲관광 곡성 ▲복지 곡성 ▲상생 곡성 등 5대 정책 방향을 제시했다.