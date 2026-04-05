與 전남광주 경선, 민형배·김영록 결선행…신정훈 탈락

이미지 확대 5일 광주 북구 전남대학교 종합운동장에서 열린 5·18 마라톤대회에서 민형배(왼쪽), 김영록 전남광주통합시장 예비후보가 참석해 박수를 치고 있다. 2026.4.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일 광주 북구 전남대학교 종합운동장에서 열린 5·18 마라톤대회에서 민형배(왼쪽), 김영록 전남광주통합시장 예비후보가 참석해 박수를 치고 있다. 2026.4.5 연합뉴스

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더불어민주당 6·3 지방선거 전남광주통합특별시장 후보 자리를 놓고 민형배 후보와 김영록 후보가 결선에서 맞붙게 됐다.5일 홍기원 중앙당 선거관리위원회 부위원장은 지난 3일부터 경선을 진행한 결과 과반 득표자가 나오지 않음에 따라 상위 득표자인 민·김 후보를 대상으로 결선을 실시한다고 밝혔다.민주당의 전남광주통합특별시장 후보 경선은 이들과 신정훈 후보의 3파전으로 치러졌다.당규에 따라 각 후보의 순위와 득표율은 공개되지 않았으며 결선은 오는 12~14일 열릴 예정이다.민 후보는 제13·14대 광주 광산구청장과 제21·22대 광주 광산을 재선 의원을 지냈다. 이재명 정부 출범 후에는 당 차원에서 추진한 검찰개혁특별위원회 위원장을 맡는 등 활발히 활동해 왔다.김 후보는 제38·39대 전남도지사로 문재인 정부 시절 농림축산식품부 장관을 역임했다. 전남 해남군·완도군·진도군에서 재선 의원도 지냈다.