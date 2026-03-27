전한길 “하버드 졸업 맞냐”…이준석 “타진요 수법” 졸업장 공개

이미지 확대 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨, 이준석 개혁신당 대표. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 캡처, 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨, 이준석 개혁신당 대표. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 캡처, 연합뉴스

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이준석 개혁신당 대표가 자신의 학위 의혹을 지속적으로 제기하고 있는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨를 향해 “법적 처분을 앞두고 건수를 쌓으려는 ‘아무 말 대잔치’”라며 강하게 비판하며 졸업장을 공개했다.이 대표는 27일 자신의 페이스북에 “전씨가 법적 처분을 받을 시간이 다가오니, 어차피 처벌받을 거 더 건수를 쌓겠다는 식으로 아무 말 대잔치를 또 시작한다”며 “(이는 과거 가수 타블로에게 진실을 요구했던) 타진요가 했던 방식과 똑같다”고 밝혔다.이 대표는 “문서를 보여주면 위조되었다고 하고, 공식 졸업증명서 발급기관의 서류를 제출하면 다른 걸 가져오라고 한다”며 “경찰이 하버드대학교에 직접 조회해서 확인받아도 경찰을 못 믿겠다고 한다”고 지적했다.특히 해당 수사 결과는 정권의 성향과 관계없이 동일하게 도출된 결론임을 강조하며 전씨 주장의 모순을 꼬집었다.이어 이 대표는 직접적인 인증 제안조차 거절당했다고 밝혔다. 그는 “만난 자리에서 사이트에 로그인해 직접 인증해주겠다고 했음에도 전씨 측은 이를 거부했다”며 “어디서 ‘아포스티유’라는 단어를 주워들어 이를 해오라고 시키는 등 억지 주장을 반복하고 있다”고 설명했다.학위 공개 여부에 대해서도 명확한 입장을 내놨다. 이 대표는 “졸업장 공개는 2012년부터 요구할 때마다 해왔다. 그런데 돈벌이가 필요한 유튜브에서는 마치 한 번도 안 한 것처럼 ‘왜 안 하냐’고 떠든다”며 “음모론자들끼리 ‘왜 안 하냐’를 반복하는 것, 이것이 전유관식이자 타진요식 소위 ‘진실탐구’의 실체”라고 질타했다.이 대표는 허위사실 유포에 대한 추가 고소 등 강경 대응을 시사했다. 그는 “유튜브에서 공개하지 못한다고 허위사실을 유포한 것 자체도 고소 항목에 추가하겠다”며 “그들의 수법이 이것이니, 계속 그에 대한 책임도 쌓아가겠다. 진실탐구를 한다는 사람들의 수준이 어떤 것인지 앞으로도 계속 드러나길 기대한다”고 덧붙였다.