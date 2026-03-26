‘전쟁추경’ 당정 “농축수산물 할인·K패스 환급률 상향 검토”

31일 추경안 제출…다음 달 10일 처리
한병도 “추경 편성·집행 시급한 상황”
한정애 “野 민생 외면…예정대로 추진”
박홍근 “이번 추경안 특징 속도와 책임”
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2026년 추가경정예산안 당정 협의
박홍근 기획예산처 장관, 한병도 더불어민주당 원내대표, 한정애 정책위의장 등이 26일 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정 협의에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 민주당 유동수 의원, 한 의장, 한 원내대표, 박 장관, 임기근 기획예산처 차관. 2026.03.26.
더불어민주당과 정부는 이른바 ‘전쟁 추경’으로 명명한 25조원 규모의 이재명 정부 두 번째 추가경정예산(추경)안 편성 속도전에 나섰다. 당정은 오는 31일 추경안을 국회에 제출하는 대로 시정연설과 각 상임위원회 심사를 거쳐 다음 달 10일 본회의에서 신속 처리한다는 방침이다.
한정애 민주당 정책위의장은 26일 국회 의원회관에서 열린 당정협의회 후 “고유가 대응과 공급망 안정을 위해 석유 비축 물량을 확대하기로 했다”고 밝혔다.
또 석유제품 최고가격제 시행으로 인해 정유사에게 발생하는 손실을 보전하는 사업을 추경에 반영하기로 했다. 나프타 안정적 수급 지원과 희토류·요소 등 핵심 전략 품목의 공급 안정화도 추경으로 뒷받침한다는 방침이다. 화석연료 의존도를 낮추기 위한 가정용 재생에너지 보급 지원을 신규 편성하고, 공공기관 차량 5부제 시행에 맞춰 ‘K패스’ 환급률 상향을 포함한 대중교통 이용 촉진 예산도 늘리기로 했다.
한병도 원내대표는 당정협의회 모두발언에서 “경제 위기에 긴밀히 대처하고 국민 경제에 미치는 영향을 최소화하기 위한 추경 편성 및 집행이 아주 시급한 상황”이라고 했다. 한 의장도 “야당의 ‘선거용 추경’ 주장은 고통받는 민생을 외면한 막말로 단호히 선을 긋고 예정대로 추진할 것”이라고 밝혔다.
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추가경정예산안 당정 협의 참석하는 박홍근-한병도-한정애
박홍근(앞줄 왼쪽부터) 기획예산처 장관, 한병도 더불어민주당 원내대표, 한정애 정책위의장 등이 26일 국회 의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정 협의에 참석하고 있다. 2026.03.26. suncho21@newsis.com
당정협의회에 참석한 박홍근 기획예산처 장관은 “이번 추경안의 특징은 속도와 책임”이라면서 “첫째 적기 대응해 골든타임을 놓치지 않고 위기에 선제적으로 대응하기 위해 19일 만에 빠른 속도로 마련했다”고 설명했다. 이어 “둘째 추가 국채 발행 없이 이재명 정부의 경제 성장 결실인 초과 세수를 활용해 추경 예산안 재원을 마련해 국민 부담을 최소화해 책임 있는 정부 모습을 구현했다”고 강조했다.
왕정순 서울시의원, 관악구 지하철역 외부출입구 7개소 캐노피 설치 완료
왕정순 서울시의원(더불어민주당·관악구 제2선거구)은 관악구 내 지하철 3개역의 외부출입구 7개소에 캐노피(차양 시설) 설치를 완료했다고 밝혔다. 이번 사업은 강우·강설 시 이용 승객의 불편을 해소하고 안전을 확보하여 시민고객 만족도를 높이기 위해 추진됐다. 이번 캐노피 설치 대상은 ▲서울대입구역 7·8번 외부출입구 ▲낙성대역 2·3·6·7번 외부출입구 ▲사당역 6번 외부출입구 등 총 7개소이다. 공사는 2025년 11월 17일부터 2026년 3월 20일까지 진행됐으며, 총 소요예산은 24억 5000만원(출입구 1개소당 3억 5000만원)이다. 각 출입구별 개통 일정은 ▲서울대입구역 8번 출입구 1월 15일 ▲낙성대역 3·7번 출입구 1월 19일 ▲사당역 6번 출입구 1월 27일 ▲낙성대역 2·6번 출입구 3월 16일 ▲서울대입구역 7번 출입구 3월 20일 순으로 단계적으로 완료됐다. 서울대입구역·낙성대역·사당역은 관악구를 대표하는 교통 거점으로, 하루 수만 명의 시민이 이용하는 주요 역사다. 그러나 기존 외부 출입구는 지붕만 있고 측면 차단 시설이 없는 구형 구조물이어서 비바람이나 눈이 내리는 날이면 출입구에서도 그대로 노출되는 불편이 지속돼 왔다. 이번
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박 장관은 “구체적 내용은 국무회의 직후인 오는 31일 국회에 제출해 국민에 자세히 설명드리고 추경안이 조속히 통과되도록 향후 국회 심의에 적극 협조하겠다”고 덧붙였다.
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