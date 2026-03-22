국힘 대구시장 경선 ‘주호영·이진숙’ 전격 컷오프…6인 경선 진출

이미지 확대 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다. 2026.3.22. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다. 2026.3.22. 연합뉴스

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국민의힘이 22일 6·3 지방선거 대구시장 경선에서 6선 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 전격 컷오프(공천 배제)하며 판도를 새로 짰다. 공관위는 대신 유영하(초선)·윤재옥(4선)·이재만(전 대구 동구청장)·추경호(3선)·최은석(초선)·홍석준(전 의원) 6명으로 경선을 꾸리기로 했다.이정현 국민의힘 공천관리위원회 위원장은 이날 국민의힘 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.그는 “필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁”이라며 “경제·산업 정책 역량과 통합의 리더십을 갖춘 인물이 필요하다”고 밝혔다.주 의원과 이 전 위원장 컷오프와 관련해선 “두 분은 각자의 영역에서 보수 정치의 중심을 지켜온 인물”이라며 “대구시장이라는 단일 직위보다 국회와 국가 정치 전반에서 더 큰 역할을 하는 것이 필요하다고 판단했다”고 설명했다.