[마감시황] 코스피, 6475으로 강보합권 마감…외국인 순매도에도 개인·기관 방어

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코스피가 24일 장중 변동성을 보인 끝에 약보합으로 마감했다. 외국인과 프로그램 매물이 지수 상단을 눌렀지만 개인과 기관 매수세가 유입되며 낙폭은 제한됐다.24일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 0.18포인트 내린 6475.63에 장을 마감했다. 지수는 6496.10에 출발한 뒤 장중 6516.54까지 올랐지만, 6403.74까지 밀리는 등 등락을 거듭했다. 거래량은 8억 7104만 9000주, 거래대금은 29조 8171억 9600만 원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 1조 9495억 원어치를 순매도했다. 반면 개인은 1조 1785억 원, 기관은 8092억 원어치를 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 56억 원 순매수였지만 비차익거래가 1조 4044억 원 순매도를 기록해 전체적으로 1조 3988억 원 순매도로 나타났다.시장에서는 상승 종목이 622개로 하락 종목 237개를 웃돌았다. 보합은 39개였고, 상한가 2개, 하한가 1개가 나왔다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 2.23% 내린 21만 9500원, SK하이닉스(000660)는 0.24% 하락한 122만 2000원, 현대차(005380)는 3.57% 내린 51만 3000원으로 마감했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 3.11% 오른 48만 1000원, 두산에너빌리티(034020)는 3.67% 상승한 12만 7100원, 한화에어로스페이스(012450)는 2.67% 오른 146만 3000원, HD현대중공업(329180)은 4.68% 상승한 67만 1000원을 기록했다.종목별로는 한화갤러리아가 29.96% 오른 3340원으로 상한가를 기록했고, 한화갤러리아우도 29.86% 오른 8480원으로 급등했다. OCI홀딩스는 19.25% 오른 38만 4000원, HD현대마린엔진은 18.88% 상승한 11만 4600원, KEC는 16.86% 오른 1871원으로 장을 마쳤다. 반면 한국ANKOR유전은 29.70% 내린 116원으로 하한가를 기록했고, 계양전기우는 11.32% 하락한 8930원, 무림P＆P는 9.49% 내린 2955원, SGC에너지는 7.58% 하락한 6만 3400원에 마감했다.코스피는 23일 0.90%, 22일 0.46%, 21일 2.72%, 20일 0.44% 오르며 최근 상승 흐름을 이어왔지만 이날은 숨 고르기 양상을 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]