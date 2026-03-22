국민의힘, 주호영·이진숙 대구시장 컷오프…윤재옥·추경호·최은석·유영하 등 경선

중진 전원 컷오프 -> 주호영 컷오프
‘내정설’ 이진숙도 배제, 보궐 출마 가능성
현역 4명 + 이재만·홍석준 예비경선
주호영, 탈당·무소속 출마 결단할 수도
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회의실 나서는 주호영 의원
주호영 국민의힘 의원이 22일 오전 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 장동혁 대표 주재로 열린 비공개 회의를 마친 뒤 회의실을 나서고 있다. 뉴스1
국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원회가 주호영(6선) 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 대구시장 공천에서 컷오프(공천 배제)했다. 공관위는 내정설이 나왔던 이 전 위원장과 가장 강력하게 반발했던 주 의원을 동시에 배제했다. 주 의원은 이미 탈당과 무소속 출마를 경고해온 만큼 대구시장 공천을 둘러싼 진통은 당분간 계속될 전망이다.
이정현 공관위원장은 22일 여의도 중앙당사 브리핑에서 “주 의원과 이 전 위원장은 이미 각자 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들”이라며 “대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다는 국가 정치 전반에 쓰이는 것이 필요하다고 판단했다”고 말했다. 이어 “공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영된 판단”이라고 덧붙였다.
공관위의 결정에 따라 대구시장은 윤재옥(4선)·추경호(3선)·최은석(초선)·유영하(초선) 의원, 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 6인이 예비 경선을 치르고, 1위와 2위가 최종 경선을 치른다. 중진 의원 전원 컷오프를 염두에 뒀던 이 위원장은 대구 지역 의원들의 반발과 장동혁 대표의 제동에 주 의원과 이 전 위원장만을 컷오프했다. 이 전 위원장은 현역 의원 중 대구시장 최종 후보가 나오면 보궐선거에 출마할 가능성이 커졌다.
계속된 대구시장 공천 논란에 장 대표는 이날 오전 대구시당에서 대구 지역 의원 12명과 면담하고 “이 위원장께 ‘시민 공천’을 해달라는 대구 민심을 전달했다”고 전했다.
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