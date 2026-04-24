쿠팡 “美 정부·의회 로비로 韓 정부 압박, 사실 아냐”

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서울 송파구 쿠팡 본사의 모습. 뉴스1
쿠팡은 미국 행정부와 의회 로비를 통해 한국 정부를 압박하고 있다는 최근 언론 보도에 대해 “사실이 아니다”라고 24일 밝혔다.
쿠팡은 이날 입장문을 통해 “특히 안보와 관련한 논의가 있었다는 주장은 명백한 거짓”이라고 반박했다.
이어 “쿠팡의 로비 활동은 한국, 대만, 일본 등 투자 및 무역 확대, 한국인 전문직 비자 확대 등 양국 간 경제적 협력에 관한 내용들이 포함돼 있으며 여기에 안보 관련 사안은 전혀 포함되지 않았다”고 덧붙였다.
그러면서 한미를 비롯한 여러 나라와의 인공지능(AI) 기술 혁신, 투자 및 고용 창출, 국가 간 커머스 확대를 위한 소통에 집중하고 있다고 부연했다.
쿠팡Inc 1분기 미 연방 상원의 로비 공개법(LDA) 보고서에 따르면 로비 지출액은 109만 달러(약 16억원)로, 미국 주요 기업이나 한국 주요 대기업과 비교해도 낮은 수준이라는 것이 쿠팡의 주장이다.
김길영 서울시의원 “강남·북 메가프로젝트 본격화… 디자인정책관 역할 중요”
서울시의회 도시계획균형위원회 김길영 위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 21일 제335회 임시회 제1차 도시계획균형위원회에서 디자인정책관의 업무보고를 받고 “현재의 디자인 정책이 단순한 제품 및 콘텐츠 개발 수준에 머물러 있다”고 지적하며 “글로벌 도시 간 경쟁 속에서 도시 자체를 디자인하는 정책의 패러다임으로 전환해야 한다”고 촉구했다. 김 위원장은 “디자인정책관은 서울을 세계 5대 디자인 도시로 도약시키기 위해 설립된 핵심 조직이지만 지금까지 추진한 정책은 서울 굿즈, 시설물 등 개별 제품 단위에 치중돼 있다”고 지적했다. 이어 “이제는 디자인정책관이 단순 사업 수행기관이 아니라 도시 자체를 디자인하는 컨트롤타워로서 역할을 재정립해야 할 시점”이라고 밝혔다. 특히 김 위원장은 강남 일대를 이러한 디자인 정책을 실현하고 증명할 최적의 무대로 지목했다. 강남은 대한민국을 넘어 서울을 대표하는 글로벌 중심지로서, 현재 코엑스, 영동대로 지하공간 복합개발, GBC, 잠실 MICE 단지 조성 등 세계적 수준의 대규모 인프라 확충이 집중적으로 추진되고 있다. 그는 “대규모 인프라 개발이 추진되는 지금이야말로 디자인정책관이 적극 개입해 강남을 세계적인 디자인 도시로
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LDA 보고서에 기재된 로비 대상은 미국 상·하원 등 연방 의회와 국무부, 재무부, 상무부 등 주요 부처, 무역대표부(USTR), 국가안보회의(NSC), 중소기업청(SBA) 등이다.
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