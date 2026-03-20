민주당, 대전시장·충남지사 후보 경선키로…각각 ‘3파전’

대전시장 경선엔 장철민·장종태·허태정

충남지사엔 박수현·양승조·나소열 3인

이미지 확대 김이수(왼쪽) 더불어민주당 공천관리위원장이 20일 여의도 민주당 중앙당사에서 대전시장 및 충남지사 공천 심사 결과를 발표한 뒤 이동하고 있다. 오른쪽에는 공관위 부위원장인 조승래 사무총장. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김이수(왼쪽) 더불어민주당 공천관리위원장이 20일 여의도 민주당 중앙당사에서 대전시장 및 충남지사 공천 심사 결과를 발표한 뒤 이동하고 있다. 오른쪽에는 공관위 부위원장인 조승래 사무총장. 뉴시스

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더불어민주당은 6·3 지방선거 대전시장·충남지사 후보를 경선을 통해 정하기로 했다. 각각 3파전 경쟁 구도로 전개될 것으로 보인다.김이수 민주당 중앙당 공천관리위원장은 20일 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 두 지역에 대해 “공모 후보 전원을 경선 후보자로 선정했다”고 밝혔다.이에 따라 장철민·장종태 의원과 허태정 전 시장이 대전시장 경선에, 박수현 의원과 양승조 전 지사, 나소열 전 충남도 문화체육부지사 3인이 충남지사 경선에 각각 나설 예정이다.공관위 부위원장인 조승래 사무총장은 민주당 험지인 대구·경북 공천에 대해 “가장 나중에 심사할 수밖에 없는 상황”이라며 “당 안팎에서 대구시장, 경북지사 후보 관련해 여러 의견이 있다. 3월 중엔 가시적 결론이 도출돼야 한다”고 밝혔다.이어 “후보의 결단이 필요한 영역이 있고 당의 노력이 필요한 경우가 있다. 정리 과정을 겪게 될 것”이라고 덧붙였다.조 사무총장은 부산시장 공천 심사에 대해 “순차적으로 심사하고 있고 다음 주 공관위 회의가 예정돼 있다. 가능하면 조속히 할까 한다”고 전했다. 민주당은 현재 부산시장 예비후보로 등록한 전재수 의원과 이재성 전 부산시당위원장에 대한 심사를 진행 중이다.