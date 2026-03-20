정청래 “檢개혁 3단계, 범죄대응 역량강화·피해자보호…신속한 추경 필요”

정청래 “검찰개혁 종착지는 국민 향해야”

“국조특위 무산시키면 단독 개문발차할 것”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표는 20일 검찰청을 대신할 공소청·중수청 설치 법안을 처리한 뒤 범죄 대응 역량 강화와 범죄 피해자 보호를 위한 후속 입법에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 중동 사태 대응을 위한 추경안이 정부에서 제출되는 대로 최우선으로 처리하겠다는 방침도 세웠다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “검찰개혁의 종착지는 마침내 국민을 향해야 한다”며 “수사와 기소의 분리라는 검찰개혁 2단계가 마무리되고 나면 범죄 대응력 강화와 범죄 피해자 보호를 위한 검찰개혁 3단계를 향해 힘차게 나아가야 할 것”이라고 밝혔다.그는 전날 국민의힘이 기존 반대 입장을 뒤엎고 참여를 결정한 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특위’에 대해서도 언급했다.정 대표는 “국민의힘이 국정조사 특위를 사보타주하고 무산시키려 한다면 단독으로 개문발차해 윤석열 정권 치하 정치검찰이 자행한 조작기소의 추악한 진실을 낱낱이 밝히고 모든 과오를 하나씩 바로잡을 것”이라고 목소리를 높였다.이어 국내외 사정을 고려한 추가경정예산(추경)안의 신속한 통과도 강조했다. 그는 “민생 경제에 꺼져가는 불씨를 살리고 국민의 삶을 지키기 위해 우리에게 가장 절실한 것은 바로 신속한 추경”이라며 “제가 역사상 가장 빠른 속도의 추경을 하겠다고 말씀을 드렸다. 개혁도 민생도 모두 타이밍”이라고 밝혔다.그러면서 “산소호흡기는 바로 그 순간, 조치가 즉각적으로 필요하다”며 “이재명 대통령께서도 상황을 경제 전시 상황이라고 규정하며 속도감 있는 대응을 주문하신 만큼 민주당은 추경의 골든타임을 놓치지 않겠다”고 강조했다.