오세훈 “오늘 후보 등록 못 해”…‘혁신선대위’ 출범 요구

“선거에는 참여할 것”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 12일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 하이서울기업지원 설명회 및 특강 종료 후 취재진에 6·3 지방선거 국민의힘 후보 공천등록 관련 입장을 밝힌 뒤 자리를 떠나고 있다. 2026.3.12. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 12일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 하이서울기업지원 설명회 및 특강 종료 후 취재진에 6·3 지방선거 국민의힘 후보 공천등록 관련 입장을 밝힌 뒤 자리를 떠나고 있다. 2026.3.12. 연합뉴스

국민의힘의 6·3 지방선거 공천 신청 추가접수 기한인 12일 오세훈 서울시장이 “공천 등록을 못 한다”며 당 지도부의 노선 전환을 촉구했다.오 시장은 이날 서울 중구 더플라자호텔 그랜드볼룸에서 열린 ‘하이서울기업 사업설명회’ 직후 취재진을 만나 “선거 참여 경선 등록, 공천 등록하는 것을 오늘은 못 한다”고 밝혔다.오 시장은 지난 9일 국민의힘이 긴급 의원총회를 열어 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문을 발표한 것을 언급하며 “실천이 중요하다는 말씀을 어제 아침에도 드렸는데 실행 단계에 들어가는 조짐이 전혀 발견되지 않고 있다”고 비판했다.그는 “오늘 아침 당 대표가 윤리위 활동의 진도를 더 이상 나가지 않는 방향으로 정리하신 걸 봤는데, 그 정도 가지고는 노선 전환에 해당한다고 보기 어렵다”며 “장동혁 대표를 만난 자리에서도 노선 전환과 아울러 노선 전환을 실감할 수 있는 인적 변화가 필요하다는 말씀과 함께 이른바 ‘혁신선대위’를 조기 출범시키는 것이 가장 좋은 해법이 될 수 있겠다는 취지의 말씀을 전달드렸고, 이후에도 몇 차례 그 부분을 강조했다”고 말했다.이어 “물론 당의 공천 스케줄이나 절차를 존중해야겠지만, 저로서는 그런 변화가 전혀 이뤄지지 않은 상태에서 등록하는 것은 자제할 수밖에 없다고 판단했다”고 덧붙였다.그러면서 “일각에서 ‘이걸 명분 삼아서 이번 선거에 불참하려는 것 아니냐’는 억측을 하는 모습을 심심치 않게 볼 수 있다”며 “분명히 입장을 정리하겠다. 선거에 참여할 것”이라고 강조했다. 무소속 출마할 가능성이 있느냐는 취재진의 질문에는 “그런 생각은 해본 적이 없다. 절대로 그럴 일은 없다”고 답했다.