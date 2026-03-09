신정훈, 동부권을 인구 100만 ‘신남방경제 전진기지’로 만들 터

여수·순천·광양·고흥 등 동부권 10대 발전 전략 발표

RE100 기반 산업 대전환, 우주·방위산업 허브 및 1시간 경제권 구축

더불어민주당 전남광주특별시장 경선 후보인 신정훈 국회 행정안전위원장이 RE100과 우주 방위산업 허브 등을 기반으로 동부권을 인구 100만명 신남방 경제 전진기지로 만들기 위한 동부권 비전을 발표했다.신 위원장은 9일 순천시의회에서 기자회견을 열고 여수·순천·광양·고흥·곡성·구례 등 동부권 10대 발전 전략을 발표했다. 그는 “전남 동부권은 대한민국 산업과 해양 물류를 떠받치는 핵심 축이다”며 “에너지와 산업, 항만과 수출이 하나로 연결되는 경제 구조를 만들어 동부권을 대한민국 신남방 교역의 관문으로 키우겠다”고 밝혔다.이번 구상의 핵심은 산업 전환과 글로벌 교역을 결합한 ‘연결경제’ 전략이다. 동부권에 집적된 국가산단, 철강 산업, 항만 물류, 우주 산업, 농생명 산업을 하나의 성장 구조로 묶어 지역 산업과 인구를 동시에 키우겠다는 구상이다.우선 여수·광양을 대한민국 남부 공급망의 해양 관문으로 육성하고, 여수 국가산단은 ‘산단 뉴딜’을 통해 산업 구조를 고도화한다는 방안이다.광양과 순천은 RE100 기반 첨단소재 산업벨트로 육성하기로 했다. 순천은 산업 인재 양성과 정주 인프라를 강화해 동부권 산업벨트를 뒷받침하는 중심 도시로 키운다는 전략이다.고흥은 대한민국 우주항공 산업의 핵심 거점으로 육성한다. 제2우주센터 조성과 함께 설계·조립·시험·발사까지 가능한 전주기 우주산업 인프라를 구축해 우주발사체 산업을 본격 확대하겠다는 구상이다.곡성과 구례은 농생명·생태경제 거점으로 육성한다. AI 스마트농업과 그린바이오 산업, 치유 관광을 결합한 지속 가능한 농생명 산업 모델을 구축하고 농어촌 기본소득 도입을 통해 인구 감소와 지역 소멸 위기에 대응한다는 구상이다.교통 분야에서는 광주와 동부권을 연결하는 광역급행 BRT와 단일요금제를 도입해 전남과 광주를 하나의 교통권으로 묶고 권역 간 이동 시간을 크게 줄여 1시간 생활권을 구축하겠다고 밝혔다.관광 분야에서는 여수를 크루즈 관광 중심 도시로 육성하고 순천 생태 관광, 고흥 우주 관광을 연결해 남해안을 세계적인 관광 경제권으로 발전시키겠다는 구상도 제시했다. 해양관광과 생태관광, 우주관광을 결합한 새로운 남해안 관광벨트를 구축하겠다는 전략이다.신 후보는 “동부권 산업 전환에서 가장 중요한 것은 사람이다”며 “여수와 광양 산업 현장을 지켜온 숙련 인력의 기술이 새로운 산업으로 이어질 수 있도록 전남형 산업전환 아카데미를 만들어 재교육과 산업 간 이동을 체계적으로 지원하겠다”고 밝혔다. 이어 “산업과 항만, 에너지와 관광을 하나의 경제 구조로 연결해 전남 동부권을 인구 100만명 규모의 신남방경제 전진기지로 성장시키겠다”고 강조했다.