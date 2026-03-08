양승조 “간판 정치 말고 민생을”…박수현 정면 비판

방금 들어온 뉴스

양승조 "간판 정치 말고 민생을"…박수현 정면 비판

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-03-08 11:13
수정 2026-03-08 11:13
출마 기자회견하는 양승조 전 충남지사. 양 예비후보 제공
출마 기자회견하는 양승조 전 충남지사. 양 예비후보 제공


통합특별시장 출마를 선언한 더불어민주당 양승조 전 충남지사는 출마를 선언한 같은 당 박수현 의원을 향해 “간판 정치를 말고 민생을 말하라”며 각을 세웠다.

양 전 지사는 지난 6일 박 의원 출마 선언 후 논평을 통해 “대통령 비서실 이름이 충남도지사 경선의 정치적 간판처럼 소비되는 것은 결코 바람직하지 않다”며 이같이 밝혔다.

그는 “대통령 비서실이 특정 후보를 공식적으로 지지했다는 발표는 단 한 번도 없었다”며 “‘이미 이야기가 끝났다’거나 ‘이심전심’ 표현이 반복된다면 도민에게 오해를 낳을 수밖에 없다”고 지적했다.

이어 “대통령 비서실을 경선용 간판으로 쓰는 것은 국정에 대한 결례이고, 당원주권 경선에 대한 모독”이라며 “대통령 비서실이 특정 후보를 지지한다는 공식 입장이 없다면 즉각 멈추라”고 요구했다.

그러면서 “누군가는 간판을 이야기할 때 양승조는 도민의 장바구니를 이야기하겠다”며 “간판 정치가 아니라 민생 정치로 충남의 봄을 만들겠다”고 강조했다.

이미지 확대
출마 기자회견하는 박수현 의원. 박 의원실 제공
출마 기자회견하는 박수현 의원. 박 의원실 제공


앞서 박 의원은 민주당 수석대변인을 사퇴한 지 하루 만에 충남·대전 통합 특별시장 출마를 선언했다.

그는 충남도청에서 출마 기자회견을 한 뒤 강훈식 비서실장과 교감 여부에 대한 취재진 질문에 “제가 이렇게 출마 선언을 하게 된 것은 한마디로 ‘이심전심’이라고 표현하고 싶다”고 밝혔다.

지난 4일에는 한 라디오 프로그램에 출연해 “강 실장과는 이미 얘기가 끝났다”고 발언한 것으로 전해졌다.
천안 이종익 기자
