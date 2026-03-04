[속보] 민주당, 인천시장 후보에 박찬대 단수 공천

이미지 확대
더불어민주당 박찬대 의원이 2일 인천 미추홀구 인하대학교에서 열린 본인의 출판기념회 ‘인천의 힘, G3 코리아’에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.2 연합뉴스
더불어민주당은 4일 박찬대 전 원내대표를 6·3 지방선거 인천시장 후보로 단수 공천하기로 했다.
김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 국회에서 이 같은 공천 심사 결과를 발표했다.
김 위원장은 “인천 토박이 박찬대 후보는 2009년 평당원으로 입당해 민주당의 든든한 기둥으로 성장했다”며 “민주당 험지로 꼽히는 인천 연수구에 도전해 연수구 30년 역사에 첫 민주당 국회의원으로 이름을 새겼다”고 평가했다.
이어 “공관위는 당을 위해 헌신한 박 후보가 적임자로 모자람이 없다는 판단을 내렸다”며 “인천에서 태어나고 자란 인천 토박이 박 후보가 고향을 위해 내딛는 걸음에 인천시민과 국민 여러분의 뜨거운 관심과 격려를 간곡히 부탁한다”고 당부했다.
