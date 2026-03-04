[속보] 민주당, 인천시장 후보에 박찬대 단수 공천

방금 들어온 뉴스

[속보] 민주당, 인천시장 후보에 박찬대 단수 공천

윤예림 기자
입력 2026-03-04 11:37
수정 2026-03-04 11:44
이미지 확대
더불어민주당 박찬대 의원이 2일 인천 미추홀구 인하대학교에서 열린 본인의 출판기념회 ‘인천의 힘, G3 코리아’에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.2 연합뉴스
더불어민주당 박찬대 의원이 2일 인천 미추홀구 인하대학교에서 열린 본인의 출판기념회 ‘인천의 힘, G3 코리아’에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.2 연합뉴스


더불어민주당은 4일 박찬대 전 원내대표를 6·3 지방선거 인천시장 후보로 단수 공천하기로 했다.

김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 국회에서 이 같은 공천 심사 결과를 발표했다.

김 위원장은 “인천 토박이 박찬대 후보는 2009년 평당원으로 입당해 민주당의 든든한 기둥으로 성장했다”며 “민주당 험지로 꼽히는 인천 연수구에 도전해 연수구 30년 역사에 첫 민주당 국회의원으로 이름을 새겼다”고 평가했다.

이어 “공관위는 당을 위해 헌신한 박 후보가 적임자로 모자람이 없다는 판단을 내렸다”며 “인천에서 태어나고 자란 인천 토박이 박 후보가 고향을 위해 내딛는 걸음에 인천시민과 국민 여러분의 뜨거운 관심과 격려를 간곡히 부탁한다”고 당부했다.

윤예림 기자

