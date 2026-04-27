광주서 성형외과 시술받던 40대 여성 심정지…경찰 수사

세줄 요약 광주 북구의 한 성형외과에서 시술을 받던 40대 여성 A씨가 호흡곤란을 겪은 뒤 심정지 상태에 빠졌다. A씨는 심폐소생술을 받으며 대학병원으로 옮겨졌지만 의식불명 상태가 됐고, 경찰은 약품 목록과 관계자 진술을 토대로 의료사고 여부를 확인할 예정이다. 광주 성형외과 시술 중 여성 심정지

심폐소생술 뒤 대학병원 이송, 의식불명

경찰, 약품·진술 확보해 의료사고 수사

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광주 한 성형외과에서 시술을 받던 40대 여성이 의식불명 상태에 빠지는 일이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.27일 광주경찰청 등에 따르면 지난 24일 오후 3시 10분쯤 광주 북구 한 성형외과에서 40대 여성 A씨가 시술을 받던 중 호흡곤란에 이어 심정지 상태에 빠졌다.A씨는 심폐소생술을 받으며 지역 대학병원으로 이송됐지만 의식불명 상태에 빠졌다. 신고를 접수해 수사에 착수한 경찰은 정확한 경위 파악에 나설 방침이다.경찰 관계자는 “시술 당시 쓰인 약품 목록 확보, 병원 관계자 진술 등을 통해 의료사고 여부를 확인할 계획”이라고 밝혔다.