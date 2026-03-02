전남광주특별시장 ‘8인 경선’ 확정…민주당 공천 ‘시동’

순회예비경선으로 5인 압축…시민 배심원제 도입 가능성

광주와 전남 소지역주의 발호 및 후보간 합종연횡 등 변수

이미지 확대 전남광주특별시장 민주당 경선 후보자. 왼쪽 위쪽부터 강기정, 김영록, 민형배, 신정훈, 이개호, 이병훈, 정준호, 주철현 후보.(가나다 순)/ 연합뉴스 제공

더불어민주당 공천관리위원회가 2일 전남광주통합특별시장 선거에서 ‘후보 8인 경선’을 결정하면서 오는 6·3 지방선거에서 초대 통합단체장을 선출하기 위한 경선 절차가 본격화됐다.민주당 공관위는 권역별 연설·토론회를 거쳐 5인 압축 예비경선, 시민 공천 배심원제 본경선으로 설계하겠다는 입장을 보이고 있어 최고위원회의 결정이 주목된다.김이수 민주당 공관위원장은 이날 중앙당사에서 열린 6차 회의 직후 “전날 통합이 결정된 전남광주통합특별시의 경우 광주·전남 권역 공모 후보 전원을 경선 후보자로 확정한다”고 발표했다.공관위는 이에 따라 광주 권역에서 강기정(현 광주시장)·민형배(국회의원)·이병훈(민주당 호남특위 부위원장)·정준호(국회의원) 등 4명을 후보로 확정했다. 또, 전남 권역에서 김영록(현 전남지사)·신정훈(국회의원)·이개호(국회의원)·주철현(국회의원) 후보 등 4명을 경선 후보로 결정했다.김 위원장은 특히 “전남광주 통합특별시는 예비경선을 진행하되 권역별로 나누어 합동 연설회와 합동 토론회를 개최해 상위 5인으로 압축하겠다”며 “본경선 시점에는 통합의 정신을 살리기 위해 시민 공천 배심원제 경선을 실시하는 방식을 최고위원회에 제시하겠다”고 말했다.조승래 민주당 사무총장 겸 공관위 부위원장은 “광주·전남을 3개 권역(광주·전남 서부·전남 동부)으로 나눠 순회 경선을 하고, 일정 부분은 순회 투표를 하는 방식으로 관심도를 높이는 설계를 논의했다”며 “구체적인 방식은 최고위에서 논의·결정하게 될 것”이라고 설명했다.조 사무총장은 경선 일정과 관련해 “경선이 결정된 서울·경기·울산·전남광주 등 네곳의 경우 결선 가능성까지 포함해서 3월 20일 전에 완료하는 것으로 하되, 서울은 가장 늦게 할 것”이라며 “경기, 전남광주 이런 순서로 경선이 잡힐 것”이라고 말했다.통상 광역단체장 경선이 ‘본경선 3인 구조’로 진행되는 것과 달리 ‘상위 5인’으로 본경선 진출 폭을 넓힌 데 대해 조 부위원장은 “통합된 두 단체의 주자들에게 보다 많은 기회를 부여하기 위한 취지”라고 말했다.또 “광주·전남은 통합된 자치단체인 만큼 통합시장 선출 과정에서 시도민이 유기적으로 결합해 이해하고 비전을 공유하는 절차가 필요하다”며 “당헌·당규에 규정된 시민 배심원제(국민 참여경선)를 통해 숙의 과정을 거치는 방안을 최고위에 제안하겠다는 것”이라고 덧붙였다.한 전남광주특별시장 민주당 경선 후보 측 관계자는 “순회 경선과 5인 압축도 중요하지만, 배심원제 도입은 기존 권리당원·여론조사 방식과 질적으로 다른 변화를 예고하는 것”이라며 “경선 룰이 확정되는 과정까지 포함해 각 후보의 전략 계산이 한 층 복잡해지게 됐다”고 말했다.