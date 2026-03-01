경기도 전직 ‘금배지들’, 체급 낮춰 기초단체장 출사표 잇달아

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경기도 전직 ‘금배지들’, 체급 낮춰 기초단체장 출사표 잇달아

안승순 기자
입력 2026-03-01 12:23
수정 2026-03-01 12:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
더불어민주당과 국민의힘 공천에 따라 전직 국회의원(김병욱-신상진) 간 본선 대결이 가능한 성남시청사 전경
더불어민주당과 국민의힘 공천에 따라 전직 국회의원(김병욱-신상진) 간 본선 대결이 가능한 성남시청사 전경


기초단체장은 1급 공무원 대우를 받는다. 이런 이유로 국회의원 출신의 기초단체장 출마는 ‘체급’을 한 단계 낮추는 것으로 평가돼 왔다. 그러나 인구 100만명 이상의 광역단체장급 특례시가 출범하고 권한도 강화되는 등 위상이 달라지면서 경기도에서 전직 금배지들의 기초단체장 출마가 잇따르고 있다.

후보 공천 결과에 따라 본선에서 전직 국회의원 간 대결은 물론 당내 경선에서도 금배지 출신 간 공천 경쟁까지 예상된다.

1일 현재 중앙선거관리위원회에 등록된 경기도 기초단체장 예비후보 중 전직 국회의원은 5명이다.

김병욱 전 의원과 김한정 전 의원이 각각 성남시장과 남양주시장에 도전한다. 둘 다 20대와 21대 국회의원 출신이다. 양이원영 전 21대 의원이 광명시장 예비후보로 나섰고, 김철민 전 의원(20·21대)과 제종길(17대) 전 의원이 안산시장 예비후보로 각각 등록했다. 김 전 의원과 제 전 의원은 안산시장을 지냈다. 4명 모두 더불어민주당 소속이다. 김 전 의원과 제 전 의원은 민주당 경선부터 양보할 수 없는 승부를 펼치게 됐다.

여기에 지난 2022년 지방선거에서 당선된 신상진 성남시장(17~20대), 주광덕 남양주시장(18·20대), 이현재 하남시장(19·20대), 이상일 용인시장(19대)의 재선 도전이 확실시된다. 공교롭게도 4명 모두 국민의힘 소속이다.

이에 따라 성남시장(신상진-김병욱)과 남양주시장(주광덕-김한정)은 전직 의원들 간 맞대결도 점쳐진다. 4년 전 남양주시장과 용인시장 선거에서는 주 후보와 이 후보가 최민희(19대, 현 22대), 백군기(19대) 전 의원을 물리치고 승리했다.

전국으로 넓혀보면 서울에서 정문헌 전 의원과 이성헌 전 의원이 각각 국민의힘 간판으로 종로구청장과 서대문구청장에 당선됐고, 박상돈 전 의원도 충남 천안시장에 당선됐다. 20대에서 국민의당 소속으로 전남 광양·곡성·구례에서 당선된 정인화 전 의원도 광양시장 선거에 무소속으로 출마해 승리했다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로