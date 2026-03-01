이란 하메네이 사망…靑 “중동 안정과 평화 조속히 회복하길”

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
김진아 기자
이 대통령, 순방 중에도 이란 사태 보고 받기로

하메네이 이란 최고 지도자, 딸 가족과 함께 사망
하메네이 이란 최고 지도자, 딸 가족과 함께 사망 이란 국영 방송은 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자가 지난달 28일(현지 시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 사망했다고 1일 밝혔다. 하메네이는 그의 딸, 사위, 손녀 등과 함께 사망한 것으로 확인됐으며 이에 따라 이란 정부는 40일간 전국적 추도 기간과 일주일간의 공휴일을 선포했다. 사진은 하메네이가 2004년 11월 5일 테헤란에서 열린 금요 기도회에서 설교하는 모습.
테헤란 AP 뉴시스


청와대가 1일 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 하메네이 사망과 관련 “중동의 안정 및 평화가 조속히 회복될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

청와대는 이날 “관련 동향을 예의주시하며 우리 재외국민의 안전을 위한 다각적 조치를 취하고 있다”며 이처럼 말했다.

이재명 대통령은 이날 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 국빈 방문 일정을 소화하기 위해 출국한다. 이 대통령은 순방 중에도 이란 사태와 관련해 수시로 보고를 받을 계획이다.

앞서 청와대는 전날 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 소집하고 상황 파악에 나섰다. 또 이 대통령은

청와대 국가안보실은 “역내 긴장을 완화시키기 위해 모든 당사자가 최대한 노력을 기울일 것을 촉구한다”고 밝혔다. 이어 “이란에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보를 위해서도 우리 정부는 만전을 기하고 있다”고 덧붙였다.



또 이 대통령은 이란 상황을 보고 받고 “국내에 미치는 영향과 관련 대책 등에 대해 점검하라”면서 “이란 및 인근 우리 교민의 안전을 최우선시하라”라고 지시했다고 강유정 대변인이 전했다.
김진아 기자
