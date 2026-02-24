주종섭 전남도의원, 여수시장 출마 선언

방금 들어온 뉴스

주종섭 전남도의원, 여수시장 출마 선언

류지홍 기자
류지홍 기자
입력 2026-02-24 20:52
수정 2026-02-24 20:52
여수형 뉴딜로 일자리 1만 개 창출과 첨단산업 생태계 조성 공약

주종섭 전남도의원이 24일 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 선언하고 있다.
주종섭 전남도의원이 24일 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 선언하고 있다.


더불어민주당 주종섭 전남도의원이 24일 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 공식 선언했다.

주 의원은 출마선언문을 통해 “여수는 산업구조 위기와 고용위기, 관광 침체, 수산해양산업의 어려움, 인구 감소 등 복합적 위기에 직면해 있다”며 “지금이야말로 여수 경제를 살릴 실천적이고 현장감 있는 변화가 필요하다”고 밝혔다.

특히 “여수국가산단이 구조적 위기를 겪으면서 지역경제 전반이 침체되고 있다”며 “기업과 노동자, 시민사회가 함께하는 ‘여수경제살리기 운동본부’ 결성을 통해 범시민적 역량 결집해 공동체의 힘으로 여수경제를 반드시 살려내겠다”고 강조했다.

주종섭 의원은 여수의 미래 비전으로 ‘시민과 함께 지속 성장하는 첨단 경제도시 여수’를 제시하며 공약으로 첨단산업 생태계 조성과 에너지 자족도시 구현, 글로벌 해양관광도시 도약, 여수형 뉴딜을 통한 일자리 1만 개 창출 등을 제시했다.

여수 류지홍 기자
