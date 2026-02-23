오세훈 “정부 다주택자 압박, 초단기 쇼크 요법일뿐”

“시에서 부동산 펀드 만들어 대출하는 방안 강구”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 우리동네키움센터 동작13호점을 방문해 아이들이 만든 신문을 들고 있다. 2026.02.23. 뉴시스
오세훈 서울시장이 이재명 정부의 이른바 ‘다주택자 압박’ 정책에 대해 “초단기 쇼크 요법에 불과할 것”이라고 비판했다.
오 시장은 23일 오후 서울 동작구 우리동네키움센터 동작13호점에서 진행된 현장 일정을 마친 후 기자들을 만난 자리에서 정부 부동산 정책이 시장에 미칠 영향에 대한 질문에 “다주택자를 압박해서 여러 채를 가진 물량이 시장에 나오고 있다”며 “앞으로 두 달 반 정도 양도세 중과 유예를 그만하겠다고 하는 기간에 집중되겠지만, 아마 초단기 쇼크 요법에 불과할 것”이라고 답했다. 이어 “중장기적으로 6개월 뒤에는 어떻게 하고, 1년 뒤에는 어떻게 하겠느냐”며 “시장 상황을 감안해보면 지금 내놓고 있는 정책은 아주 단기적 대책”이라고 지적했다.
서준오 서울시의원, 노원구 상계동 희망촌 정비 ‘본격 착수’
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 지난해 서울시 추가경정예산을 통해 확보한 ‘상계동 희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원을 바탕으로 희망촌 정비사업이 본격적으로 시작됐다. 상계4-1구역, 이른바 ‘희망촌’은 상계동 산161-12·13 일대 약 2만 7000㎡ 규모의 주거환경개선지구로, 1998년 주거환경개선계획이 수립된 이후 장기간 사업이 정체돼 왔다. 그 사이 건물은 노후화되고 기반시설은 열악해지면서 주민 안전과 주거환경 개선의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 2021년 상계3구역이 공공재개발 후보지로 선정되고 2024년 공공재개발구역으로 지정·고시되는 과정에서도 희망촌은 사업 대상에서 제외되며 상대적 박탈감이 커졌다. 이에 서 의원은 서울시의회 주택공간위원회 부위원장으로 활동하며 서울시가 직접 나서 희망촌 정비 방향을 설정해야 한다고 지속적으로 촉구해 왔다. 그 결과 2025년 제1회 서울시 추가경정예산에 ‘희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원이 반영됐고, 이후 서울시에서 노원구로 예산이 재배정되면서 노원구 주도로 용역을 추진하게 됐다. 이번 용역은 올해 5월경 준공될 예정으로 희망촌 정비의 기본 방
서울시의회 바로가기
그는 “서울에는 여유 부지가 없어 재정비 사업을 활발하게 진행함으로써 순증 물량을 늘리는 게 가장 좋은 부동산 공급 대책인데, 10·15 대책 이후 거의 중단 상태에 있다”며 “가장 큰 이유는 이주비 대출이 완전히 막혀 있기 때문”이라고 강조했다. 그러면서 “문제를 해결하기 위해 서울시 자체적으로 부동산 펀드를 만들어서 대출하는 방안 등을 강구 중에 있다”며 “2031년까지 31만 가구를 착공하는 물량은 반드시 약속을 지켜서 서울의 부동산 가격 안정화에 만전을 기하도록 하겠다”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지