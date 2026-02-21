황경아 남구청장 예비후보, 광주 첫 여성구청장 ‘출사표’

“대한민국에서 가장 잘사는 남구 만들겠다”…선거 운동 돌입
“도시계획 정비·재구조화로 남구 새롭게 바꾸고 혁신할 것”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
황경아 더불어민주당 광주남구청장 예비후보.
황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보가 20일 오전 남구선관위에 남구청장 예비후보 중 첫 번째로 후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.
후보등록을 마친 황경아 예비후보는 “남구를 두 발로 뛰어다니면서 주민들의 말씀을 경청해왔다”면서 “남구민은 3선 구청장을 바라지 않고 있다. 이번 6·3 지방선거를 통해 남구를 새롭게 바꾸고 혁신할 수 있는, 일 잘하는 구청장을 바라고 있다”고 출사표를 던졌다.
황 예비후보는 “전남광주통합특별시 출범을 계기로 남구를 대한민국에서 가장 잘 사는 지역으로 만들고, 도시계획을 새롭게 정비해 재구조화하겠다”며 “빈틈없는 꼼꼼한 복지, 청년이 돌아오는 일자리, 강남보다 더 좋은 교육환경, 주민의 쉼과 놀이가 일상인 도시를 만들겠다”고 밝혔다.
이어 “광주 최초 여성구청장이 되어 ‘따뜻한 카리스마’를 보여주겠다”면서 “‘주민 뜻대로, 행정 제대로’ 오직 주민의 삶을 개선하고 드높이는데 모든 역량을 쏟아 붓겠다”고 강조했다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
서울시의회 바로가기
광주 남구의회 3선 의원인 황경아 예비후보는 민주당 광주광역시당 여성위원장(현), 광주광역시 남구의회의장(전), 민주당 정책위 부의장(현) 등 주요 보직을 맡아 광주와 남구 발전을 위해 앞장서왔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지