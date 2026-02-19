송언석 “헌정질서 위협하는 어떠한 세력과도 단호히 선 그을 것”

尹 ‘무기징역’에 원내대표 공식 입장

“국민의힘 배출 전직 대통령, 책임 통감”

“헌정질서 파괴 어떠한 세력과도 선 그을 것”

송언석 국민의힘 원내대표가 19일 윤석열 전 대통령 내란 혐의 1심 선고가 진행되는 와중에 서울 여의도 국회 본관 국민의힘 원내대표실로 들어가고 있다.

송언석 국민의힘 원내대표는 19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 무기징역 선고에 “우리 당이 배출한 전직 대통령의 유죄 판결에 책임을 통감하며 당원 여러분과 국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다”고 밝혔다. 이날 국민의힘 지도부에서 나온 유일한 공식 입장이다.송 원내대표는 입장문을 통해 “무거운 마음으로 받아들인다”며 “이번 판결이 대한민국은 법 앞에 만인이 평등하며, 어느 누구도 법 위에 설 수 없다는 법치주의 원칙을 재확인하는 계기가 되길 바란다”고 했다.이어 “국민의힘은 이번 판결의 역사적·정치적 의미를 깊이 성찰하면서 헌정질서를 위협하고 파괴하는 과거, 현재, 미래의 그 어떠한 세력, 어떠한 행위와도 단호히 선을 긋겠다”며 “국민의힘은 국민의 신뢰를 회복하기 위해 더 낮은 자세로 임하며 대한민국의 헌정질서와 자유민주주의를 지키는 책무를 다하겠다”고 강조했다.