與 조작기소특위 위원장에 이성윤…친명계 반발 “임명 철회”

與 “관례 따라 최고위원들이 순서대로”

비당권파 친명계 한준호·이건태 반발

특위 소속 변호사들도 입장문 내

정청래 대표 향해 공식 면담 요구

“합리적 조치 없을 시 전원 사퇴”

이성윤 더불어민주당 최고위원이 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.13

한준호 더불어민주당 의원이 13일 페이스북에서 정치검찰조작기소 대응특별위원장에 이성윤 최고위원이 임명된 데 대해 반발하며 임명 철회를 요구했다. 사진은 한 의원이 전날 국회에서 경기지사 후보 출마 회견에 나서는 모습. 2026.2.12

더불어민주당이 13일 정치검찰조작기소 대응특별위원회 위원장에 이성윤 최고위원을 선임하자 비당권파 친명(친이재명)계가 철회를 요구했다. 특위 소속 변호사들도 입장문을 내고 이 최고위원 임명 철회와 함께 정청래 대표 공식 면담을 요청했다.전임 특위 위원장인 한준호(전 최고위원) 민주당 의원은 페이스북에 이 최고위원을 향해 “쌍방울 사건에서 이재명 대통령을 겨눴던 변호사를 2차 특검 후보로 추천하는 과정에 깊이 관여했던 문제, 그 책임은 결코 가볍지 않다”며 “납득할 설명은 없었다. 제대로 된 사과도 없었다”고 비판했다. 그러면서 “이 최고위원의 특위 위원장 임명은 철회돼야 한다”며 “당원의 신뢰를 저버린 인선”이라고 말했다.한 의원은 불법 정치자금 수수 혐의와 관련해 2심에서 무죄를 선고받고 민주당 복당 방침을 밝힌 송영길 소나무당 대표를 위원장으로 추천했다. 그는 송 대표를 “정치검찰 조작 기소의 실체를 가장 처절하게 겪어낸 분”이라고 했다.특위 부위원장을 맡았던 이건태 의원도 페이스북에서 “불과 얼마 전 종합특검 후보에 대통령에게 칼을 겨누던 자의 변호인을 추천하고도 사과 한마디 없이 버젓이 최고위원을 계속하는 이 의원을 임명한 것은 당원을 무시한 처사”라고 했다.특위 소속 변호사들도 입장문을 통해 “정치검찰의 조작기소를 바로잡겠다는 특위가 불필요한 정치적 논란을 안고 간다면 그 활동의 정당성은 근본부터 흔들릴 수밖에 없다”며 임명 철회와 당 대표 공식 면담을 요청했다. 그러면서 요구가 수용되지 않거나 합리적 조치가 취해지지 않으면 특위 위원직에서 전원 사퇴할 것이라고 했다.민주당은 이날 최고위에서 한 의원의 경기지사 출마로 공석이 된 특위 위원장에 이 최고위원을 선임했다. 박수현 수석대변인은 “관례에 따라 최고위원들이 순서대로 맡게 된 것”이라고 설명했다.