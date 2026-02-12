이 대통령 “교복 60만원 육박…부모님들의 등골 브레이커 대책 검토해야”

청와대서 수석보좌관회의 주재

“우리 같은 사람들한텐 휴가 없다”

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 주재 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령은 12일 교복비가 값비싸다는 점을 언급하며 “개학을 앞두고 있는 만큼 이 교복 가격들의 적정성 문제에 대해서 한 번 살펴주면 좋겠다”고 말했다.이 대통령은 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 “최근에 교복 구입비가 60만원에 육박한다고 한다”며 이처럼 밝혔다.이 대통령은 “제가 (성남) 시장을 하고 있을 때는 30만원 정도였는데 어느 틈에 60만원에 육박한다고 한다”며 “부모님들의 등골 브레이커라고 이야기한다고도 한다”고 했다. 이어 “대체적으로 해외에서 수입되는 것들이 많은데 그게 그렇게 비싸게 받는 게 온당한지 또 만약에 그런 문제들이 있으면 이걸 어떻게 대책을 세울지 한 번 검토해주길 바란다”고 했다.이 대통령은 ‘교복 생산자 협동조합’ 아이디어도 제안했다. 이 대통령은 “어차피 대부분 교복을 무상 지급 하고 있는 상황이라 업체들한테 돈을 대주는 게 아니고 생산 자체를 아예 협동조합 형태로 만들어서 국내 일자리도 만들고 가급적 소재도 국산을 사용하도록 하면 국내 산업 발전에도 좀 도움이 되지 않을까 그런 생각을 해봤다”며 타당성 있는지 검토해달라고 지시했다.이 대통령은 청와대 참모들을 향해서는 “우리 같은 사람들한테는 휴가도 없고 주말도 없고 퇴근도 없다”며 “우리 손에 나라의 운명이 달렸다”고 강조했다.이 대통령은 “제가 이런 이야기 하면 ‘갑질한다’, ‘직장과 가정은 구분해라’, ‘퇴근 시간 다음에 문자 보내지 마라’ 그것도 일리 있는 지적이긴 하다”면서도 “일선 동사무소, 주민센터 직원과 국가의 운명을 책임지고 있는 여러분하고는 좀 다르다”고 했다.이어 “농담처럼 이야기하지만 눈 뜨면 출근이고 눈 감으면 잠들면 퇴근”이라며 “그 사이에 휴일, 휴가가 어디 있습니까”라고 지적하며 열심히 일해달라고 촉구했다.