장동혁 “누구든 정치적 책임 걸고 요구하면 전 당원 재신임 투표…의원직도 사퇴”

“한동훈 제명은 윤리위·최고위 결정”

“당원게시판 사건은 이제 수사의 영역”

“의원이든 단체장이든 책임 걸고 요구해야”

“당원 뜻 따라 대표직뿐 아니라 의원직도 사퇴”

최고위 발언하는 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

장동혁 국민의힘 대표는 5일 한동훈 전 대표 제명과 관련한 일각의 당대표 사퇴 요구에 대해 “내일(6일)까지 누구라도 요구하면 여기에 응해 전 당원 투표로 뜻을 묻겠다. 당대표뿐 아니라 의원직도 사퇴하겠다”며 “다만 그런 요구할 의원이나 단체장이 있다면 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 한다”고 정면 돌파에 나섰다.장 대표는 한 전 대표의 ‘당게(당원 게시판)’ 문제에 대해서는 “이제 수사의 영역”이라며 “저 또한 고발된 상태고 한 전 대표도 당무감사위원장을 고발했기 때문에 이 문제는 불가피하게 수사로 밝혀질 사안이다. 수사에 협조해 최종적 진실은 수사를 통해 밝히겠다고 이미 말했다”고 설명했다.이어 “징계 문제는 윤리위원회와 최고위원회의 결정이었다”며 “정치적 이해관계에 따라 의원이나 광역단체장이 윤리위와 최고위 결정에 불만이 있다고 당대표의 책임을 물어 재신임을 요구하는 것은 온당치 않다”고 밝혔다. 앞서 친한(친한동훈)계 의원 16명과 오세훈 서울시장은 장 대표의 사퇴를, 초선 김용태 의원은 재신임 투표를 요구한 바 있다.장 대표는 특히 “당대표는 당원이 선출한 자리”라며 “당대표의 사퇴나 재신임 결정은 당원의 선택밖에 없다. 가벼이 요구해도 안 되지만 가벼이 스스로 물러나는 것도 당원의 뜻을 거스르는 것”이라고 말했다. 또 “재신임 요구는 리더십에 대한 요구가 아니라 당원들에 대한 도전”이라며 “어떤 일이 있을 때마다 가벼이 소장파나 개혁파 이름으로 당대표의 리더십을 흔드는 것은 당의 건강한 모습을 위해서도 온당치 않다”고 말했다.그러면서 장 대표는 “정치는 지적이 아니라 말한 걸 책임지는 것”이라며 “누구라도 내일까지 정치적 책임을 걸고 재신임을 요구한다면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”고 덧붙였다.