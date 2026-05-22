전남광주통합특별시 첫 1금고에 ‘NH농협은행’ 선정

광주시·전남도, 합동 금고심의위 개최…2금고에 광주은행 지정

20조8천억원 7월1일∼12월31일 운영…하반기 차기 금고 선정

이미지 확대 전남광주통합특별시 1금고로 선정된 NH농협은행 로고 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시 1금고로 선정된 NH농협은행 로고

세줄 요약 광주시와 전남도가 7월 출범하는 통합특별시의 초기 재정 운영을 맡을 1금고로 NH농협은행, 2금고로 광주은행을 선정했다. 심의위원회는 신용도, 금리, 이용 편의성, 업무 능력, 지역 기여도를 평가해 결정했다. 통합특별시 초기 금고로 농협은행·광주은행 선정

1금고는 일반회계 등 10개 회계, 2금고는 50개 회계 관리

심사 기준은 신용도·금리·편의성·업무능력·지역기여

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광주시와 전남도는 오는 7월 1일 출범하는 통합특별시 초기 재정 운영(2026년 7월1일∼12월31일)을 담당할 1금고에 NH농협은행 그리고 2금고에 광주은행을 각각 지정했다.광주시와 전남도는 22일 ‘광주·전남 합동 금고지정심의위원회’를 열어 이같이 결정했다고 밝혔다.심의위원회는 광주시 행정부시장과 전남도 행정부지사를 공동위원장으로 하고 시·도 의원, 전문가 등 총 11명으로 구성됐다.심의위원회는 지방회계법과 행정안전부 예규에 따라 ▲금융기관의 대내외적 신용도와 재무구조의 안정성(27점) ▲광주·전남 대출 및 예금 금리(20점) ▲주민이용 편의성(24점) ▲금고 업무관리 능력(22점) ▲지역사회 기여 및 협력사업(7점) 등 5개 분야 평가기준으로 심사를 진행했다.심의 결과, 1금고인 NH농협은행이 일반회계와 공기업특별회계 등 10개 회계를 관리하고, 2금고인 광주은행이 기타특별회계와 기금 회계 등 50개 회계를 관리하도록 결정했다.광주시와 전남도는 위원회로부터 제출받은 심의 결과를 홈페이지 등에 공고하고, 6월 중 금고 운영 약정을 체결해 7월1일부터 12월31일까지 운영할 예정이다.예산 규모는 2026년 기준 광주시 8조1000억원, 전남도 12조7000억원으로 총 20조8000억원이다.한편, 전남광주통합특별시는 올해 하반기에 2027년부터 4년 이내 운영할 금고 은행을 공개 경쟁으로 선정할 계획이다.