與정청래 “경청하겠다”…이언주 “민주당 숙주·차기 알박기” 직격

김서호 기자
입력 2026-02-04 10:24
합당 문제 놓고 ‘전 당원 여론조사’ 제안

이미지 확대
정청래 더불어민주당 대표와 이언주 더불어민주당 최고위원이 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스
정청래 더불어민주당 대표와 이언주 더불어민주당 최고위원이 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스


정청래 더불어민주당 대표가 4일 조국혁신당과의 합당 추진 반발에 “경청하겠다”며 손을 내밀었지만, 정 대표와 대립각을 세우는 최고위원들은 이날도 날 선 발언을 이어갔다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “합당의 전 과정은 당원들의 뜻에 달려있다. 올바르게 판단하실 수 있도록 투명하게 진행하겠다”며 “의원들과의 토론을 통한 경청의 시간을 갖겠다”고 말했다.

그러면서 “토론 전 과정을 생중계하는 것이 맞고 그 과정을 당원들께서 지켜 봐야된다고 생각하지만 의원들께서 전 과정을 공개하는 것을 꺼리신다고 하니 비공개를 원한다면 비공개로, 원한다면 어떤 것도 다 들어 드리겠다”고 덧붙였다.

하지만 정 대표의 발언이 끝나자마자 발언에 나선 이언주 수석최고위원은 “우려한 바와 같이 합당 논란이 벌써 차기 대권을 의식한 논의로 번지고 있다”면서 “지지자들 사이에서는 벌써 특정인의 대권 논의에 민주당을 숙주로 이용하는 것은 아닌지, ‘차기 알박기’가 들어간 것은 아닌지와 같은 우려가 나온다”고 직격했다. 황명선·강득구 최고위원도 정 대표를 향해 지방선거 전까지 합당 논의를 중단할 것을 요청했다.

이에 대해 정 대표는 “지방선거 승리를 위해서 합당 문제를 꺼낸 것인데, 지방선거에 차질이 있어서야 되겠나”라면서 “원래 합당 여부는 전당대회나 중앙위원회 직전 전 당원 투표로 하게 되어 있다. 그 과정 전에 전 당원 여론조사를 해 보는 게 어떻겠나”라고 제안했다. 정 대표는 5일에는 민주당 초선 의원 그룹인 ‘더민초’와 만나 합당 문제를 논의할 예정이다.
