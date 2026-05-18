산불로 까맣게 타버린 나무를 안아주었다 [지방을 살리는 사람들]

세줄 요약 경북 의성군 고운사 산불 피해 숲에서 나무를 안아보는 트리허그 행사가 열렸다. 참가자들은 미안함과 고마움을 전하며 숲의 회복을 응원했고, 의성·안동 임업인이 운영하는 식당과 숙소를 이용하며 지역과 함께하는 여행의 의미를 나눴다. 의성 고운사 산불 피해 숲에서 트리허그 진행

참가자들, 타버린 나무 안아 회복의 마음 전함

임업인 삶과 문화유산 보전 의미 함께 성찰

이미지 확대 산불 피해를 입은 나무를 안아주는 ‘트리허그’ 행사 참여자들. 한국임업진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 산불 피해를 입은 나무를 안아주는 ‘트리허그’ 행사 참여자들. 한국임업진흥원 제공

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“타버린 나무를 안아주고 미안함과 고마움을 전했습니다.”2025년 대형 산불로 큰 피해를 본 경북 의성군 고운사 일대 숲의 타버린 나무를 안아보며 미안함과 고마움, 그리고 회복의 마음을 전하는 ‘트리허그’ 행사가 열렸다.한국임업진흥원과 로컬 공정여행 기업 ‘동네봄’이 함께 지난 10~11일 진행한 행사는 산불 피해지역의 현실을 마주하고 숲과 함께 살아온 임업인과 지역의 삶을 돌아보는 시간으로 기획됐다.참가자들은 고운사 산불 피해지역에서 실제로 나무를 안아보는 트리허그 프로그램에 참여했고, 의성군과 안동시 일대 임업인들이 운영하는 식당과 숙소를 이용했다.행사 이튿날에는 만휴정을 찾아 산불 발생 당시 소방대원과 주민들이 문화재를 지키기 위해 화염 속에서 방염포를 덮고 열기를 견뎌낸 이야기를 들으며 산불의 위험성과 문화유산 보전의 의미를 새겼다.동네봄은 이번 여행에 상처받은 숲의 회복을 응원하면서 참가자들도 자연이 다시 피어나는 현장을 통해 각자의 지친 일상에서 한 걸음 나아가는 용기를 얻었으면 하는 마음을 담았다고 밝혔다.주최 측은 이번 트리허그와 회복의 숲 여행이 일회성 행사에 그치지 않고 앞으로 지역에 실질적인 도움이 되는 관광 연계 방안을 모색해 나갈 계획이다.한국임업진흥원은 이번 프로그램이 산불 피해지역의 숲을 돌아보는 데 그치지 않고, 임업인의 삶의 터전과 산촌 지역의 현실을 함께 이해하는 계기가 되었다는 점에 의미를 두고 있다.김순영 동네봄 대표는 “까맣게 타버린 나무를 안아보는 일은 단지 숲을 위한 행동이 아니라 그 숲과 함께 살아온 삶을 안아주는 일이기도 하다”며 “이번 여정이 숲도, 사람도, 지역도 다시 피어날 수 있다는 믿음을 나누는 계기가 되었길 바란다”고 밝혔다.