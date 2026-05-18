우크라 보복에 러 민간인 4명 숨져

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우크라 보복에 러 민간인 4명 숨져

입력 2026-05-18 18:07
수정 2026-05-18 18:07
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우크라 보복에 러 민간인 4명 숨져
우크라 보복에 러 민간인 4명 숨져 우크라이나가 러시아를 겨냥한 대규모 드론 공격에 나선 가운데 16일(현지시간) 우크라이나 내 비공개 장소에서 우크라이나군의 장거리 드론이 발사되고 있다. 러시아 국방부는 밤새 우크라이나 드론 556대를 격추했다고 밝혔지만, 방공망이 일부 뚫리며 민간인 최소 4명이 숨졌다.
AFP 연합뉴스


우크라이나가 러시아를 겨냥한 대규모 드론 공격에 나선 가운데 16일(현지시간) 우크라이나 내 비공개 장소에서 우크라이나군의 장거리 드론이 발사되고 있다. 러시아 국방부는 밤새 우크라이나 드론 556대를 격추했다고 밝혔지만, 방공망이 일부 뚫리며 민간인 최소 4명이 숨졌다.

AFP 연합뉴스

2026-05-19 12면
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