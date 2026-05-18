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우크라 보복에 러 민간인 4명 숨져

우크라이나가 러시아를 겨냥한 대규모 드론 공격에 나선 가운데 16일(현지시간) 우크라이나 내 비공개 장소에서 우크라이나군의 장거리 드론이 발사되고 있다. 러시아 국방부는 밤새 우크라이나 드론 556대를 격추했다고 밝혔지만, 방공망이 일부 뚫리며 민간인 최소 4명이 숨졌다.

AFP 연합뉴스