권오상 전 대구 서구 부구청장, 구청장 출마…“서구 대개조할 것”

권오상 전 대구 서구 부구청장이 6·3 지방선거에서 서구청장에 출마한다고 공식 선언했다. 그는 행정 연속성과 안정성을 강점으로 내세우며 표심 공략에 나섰다.권 전 부구청장은 2일 오후 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 “서구에는 다가올 미래에 맞설 도시의 근본적인 대개조가 필요하다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “행정 경험과 현장 이해를 바탕으로 서구의 미래를 책임지겠다”고 강조했다.그는 서구 지역에 자리 잡은 대구염색산업단지와 서대구산업단지 대전환을 통한 산업구조 혁신을 핵심 공약으로 내세웠다. 권 전 부구청장은 “염색산단은 40년간 지역 경제를 지탱해 왔지만, 공장 노후와 산업 구조 변화로 어려운 상황에 놓였다”며 “이제는 과감한 업종 전환과 산업용지 용도 전환을 통해 염색산단 부지에 고부가가치 산업과 미래형 일자리가 들어설 수 있게 총력을 다할 것”이라고 말했다.권 전 부구청장은 묵은 현안인 악취 문제 해결 의지도 드러냈다. 대구시 환경수자원국장으로 근무한 경험을 살려 ‘주민의 코 높이에 맞춘 단속 기준’을 마련하겠다는 게 그의 설명이다. 권 전 부구청장은 “악취는 주민께서 가장 시급하게 체감하고 있는 현안”이라며 “근본적인 해결을 위해 하수처리장 지하화와 기초환경시설 일부 폐쇄를 추진해 악취 문제를 획기적으로 개선하겠다”고 약속했다.이 밖에도 그는 서대구역 역세권 개발, 도시철도 5호선 조기 개통, 촘촘한 복지망 구축 등의 공약을 내걸었다.31년간 공직에 몸담은 그는 서구 부구청장과 대구시 환경수자원국장을 역임하며 환경·행정 분야에서 잔뼈가 굵었다. 지난해 11월 명예퇴직과 동시에 국민의힘에 입당하며 가장 먼저 출마를 공식화했다.권 전 부구청장은 선거 전략과 관련한 질문에 “최대한 주민들을 많이 만나고 목소리를 경청하는 게 도리라고 생각해 발로 뛰고 있다”고 답했다.