정청래 ‘범여권 합당’ 발표 전날 청와대와 공유… “통합은 李대통령 평소 지론”

野 “통일교·공천헌금 의혹 물타기”

2026-01-23 4면

청와대는 22일 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의와 관련해 “양당의 통합은 이재명 대통령의 평소 지론”이라며 “양당 간 논의가 잘 진행되기를 (기대하며) 지켜보겠다”는 입장을 밝혔다.홍익표 청와대 정무수석은 이날 기자들을 만나 두 당의 합당 논의에 대해 이같이 말했다. 특히 홍 수석은 정청래 민주당 대표로부터 공식 발표 이전에 관련 내용에 대한 연락을 미리 받았다고 설명했다. 연락받은 시점에 관해서는 ‘전날 오후 국회에서 정 대표와 만나고서 청와대로 돌아온 이후’라고만 밝혔다.홍 수석은 “(정확한 시점을 밝힐 경우) 누가 먼저냐, 누가 나중이냐는 논란이 생길 수도 있다”면서 더 구체적인 언급은 삼갔다.한편 이에 앞서 강유정 대변인은 오전 브리핑에서 이번 합당 추진과 관련해 “(청와대와 민주당 사이에서) 사전에 특별히 논의된 것은 없다”고 말한 바 있다. 청와대와 여당이 상의해 합당을 추진하는 모양새가 될 경우 오히려 청와대의 부적절한 당무 개입에 대한 지적이 나올 수 있다는 점을 의식, 청와대가 이번 논의에서 거리를 두려 했던 것 아니냐는 관측이 나온다. 홍 수석 역시 “이번 일은 (당청이) 협의해서 진행한 일이 아니다”라며 선을 그었다.친명(친이재명)계 의원은 통화에서 “이 대통령과 조국 (혁신당) 대표가 통합 구상을 논의해 왔고 정 대표도 혼자 결정하지 않았을 것”이라면서 “여당 대표가 어떻게 혼자 결정했겠나”라고 말했다.당내 일부 반발 속에 합당 논의가 진전되면 민주당은 전국대의원대회 등 당헌에 따른 절차를 밟을 예정이다. 정 대표는 페이스북에 “당연히 당원들의 뜻을 묻는 절차, 전 당원 토론 절차 그리고 당헌당규에 맞게 전당원 투표도 하게 된다”고 했다. 합당 시한을 못박지는 않았지만 6·3 지방선거를 겨냥한 합당 시도인 만큼 양당 후보를 내기 전에 속도를 내려고 할 것으로 보인다.반면 국민의힘은 ‘통일교·공천헌금 의혹 물타기’라고 꼬집었다. 이준석 개혁신당 대표는 “민주당과 혁신당은 분명히 같은 중국집인데 전화기 두 대 놓고 하는 식으로 정치하면 안 된다”며 “합치라”고 비꼬았다.