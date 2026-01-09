이 대통령 “고용 절벽에 내몰린 청년들에게 특단의 대책 마련한다”

“K자형 성장이 청년세대에 집중”

“정책 근본적으로 재점검해야”

“올해 잠재성장률 약간 상회 2% 성장 예상”

이미지 확대 이재명 대통령, 경제성장전략 국민보고회 발언 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 경제성장전략 국민보고회에서 발언하고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령은 9일 “고용 절벽에 내몰린 우리 청년들 현실을 국가적 위기로 엄중하게 인식하고 국가역량을 총동원한 특단의 대책을 마련해야 한다”고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 ‘2026년 경제성장전략’ 국민보고회를 주재하고 “경제성장 기회와 과실을 특정 소수가 아닌 모두가 함께 나눌 수 있도록 최선을 다해야 할 것”이라며 이처럼 말했다.이 대통령은 양극화 심화를 의미하는 ‘K자형 성장’을 지목하며 “미래를 짊어지고 있는 청년세대에 집중되고 있는 현실은 청년 문제를 넘어서 한국경제의 장기적 미래 성장 동력을 위협하는 것”이라고 지적했다. 이어 “국가의 성장과 기업의 이익이 청년 일자리와 기회로 이어지지 않는다면 그 사회는 건강하다고 하기 어렵다”고 꼬집었다.이 대통령은 청년 고용 대책을 주문하며 “정부는 지금의 정책만으로 충분한지 근본적으로 재점검하고 기존 틀에 얽매이지 않는 정책적 상상력을 바탕으로 신속 대응함으로써 실효성 있는 방안을 강구해주길 바란다”고 했다. 이어 “대도약을 통한 성장 과실을 모두가 함께 나눠 국가가 성장하는 만큼 국민 모두가 함께 성장할 수 있도록 정책적 노력을 강화해야 한다”고 했다. 또 “전 부처는 청년과 중소벤처 그리고 지방이 모든 정책에서 최우선으로 고려될 수 있도록 세심한 배려를 바란다”고 덧붙였다.이 대통령은 올해 2026년을 “올해는 이재명 정부가 경제 운영에 대해서 제대로 책임을 지는 첫해”라고 평가했다. 이어 “올해 경제 상황은 잠재성장률을 약간 상회하는 2% 정도 성장을 예상하고 있다”며 “특히 반도체 등 전략산업 육성과 금융시장 성장화 정책들은 우리 경제의 강점을 한층 강화하고 새로운 도약으로 이끌어낼 것으로 믿는다”고 강조했다.