권영세 “노동신문 개방할 때 됐다…北 꿰뚫어 볼 만큼 성숙”

통일부 장관을 지낸 권영세 국민의힘 의원이 21일 “우리 사회와 우리 국민들을 신뢰하고 북의 자료들을 개방할 때가 됐다”며 북한 노동신문 제한 해제 필요성을 거론했다. 국민의힘이 이재명 대통령의 제한 해제 거론에 대해 일제히 비판을 쏟아낸 것과 달리 전향적 검토 필요성을 제기한 것이다.권 의원은 이날 페이스북에 “헌법재판소 결정에 반하는 위헌 입법을 통해 대북전단을 금지하고 북한 주민들의 알 권리를 제한하는 대북방송 중단 조치는 분명히 잘못됐지만 그것이 반드시 노동신문의 열람을 금지하는 조치의 유지 필요성으로 이어지지는 않는다”고 지적했다.권 의원은 “북은 체제에 확신이 없는 사회인 것에 반해 우리 사회는 우리 체제에 대해 자신감이 있다고 확신한다”며 “서독이 동독 언론의 열람을 허용했음에도 동독의 선전에 현혹되지 않았다”고 했다. 이어 “우리 국민들도 북의 노동신문을 보며 믿고 현혹되기보다는 오히려 북한 체제가 어떤 언어로 자신을 정당화하려 하는지, 무엇을 숨기고 무엇을 두려워하는지 꿰뚫어 볼 만큼 성숙하다”고 강조했다.권 의원은 특히 “우리 당(국민의힘)도 그냥 반대할 일이 아니라고 본다”며 “경직된 언어, 과장된 성과, 현실과 동떨어진 서술이 특징인 노동신문을 보고 거기에 현혹될 국민은 없다고 생각한다”고 말했다.그러면서 권 의원은 “제가 통일부 장관이었을 당시 노동신문 개방을 적극적으로 판단했지만 실행할 적절한 시점을 찾지 못하고 물러난 데 대해 개인적으로는 매우 아쉽게 생각한다”고 덧붙였다. 권 의원이 장관이던 2023년 통일부는 제한적 장소에서 노동신문을 볼 수 있도록 공개하는 방안을 추진한 바 있다.반면 국민의힘에서는 ‘굴종 외교’라는 비판이 종일 쏟아졌다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북에 “헌법을 수호해야 할 대통령이 헌법이 지향하는 자유민주적 평화통일 정신을 정면으로 거역하고 있다”며 “지금 이재명 정부가 가는 목적지는 ‘평화통일’이 아니라 무장해제하고 북한에 ‘백기투항’하는 것”이라고 비판했다. 장 대표는 “굴종은 평화가 아니다”라며 “우리 국민은 분노하고, 김정은은 음흉하게 웃으며 박수치고 있다”고 지적했다.