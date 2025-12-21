‘李정부 5년 짧다’는 김민석…국힘 “개딸 환호·개인 선거 의식 발언”

“국민들은 남은 4년 6개월 걱정”

“국민 체감과 어긋난 인식”

이미지 확대 김민석 국무총리가 20일 전남 무안군 전남도청에서 열린 K-국정설명회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리가 20일 전남 무안군 전남도청에서 열린 K-국정설명회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘은 김민석 국무총리의 “(이재명 정부 임기) 5년이 짧다”는 발언에 대해 21일 “총리는 권력에 대한 감상이나 지지층의 환호를 대변하는 자리가 아니다”며 “총리 개인의 선거 출마 행보를 의식한 발언으로 비칠 수밖에 없다”고 비판했다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 전날 김 총리의 전남 무안군 전남도청에서 열린 국정설명회 발언에 대해 “매우 부적절한 발언”이라고 지적했다.김 총리는 국정설명회에서 “대선 전엔 사람들이 ‘(윤석열 정부 임기) 5년이 너무 길다’고 했는데, 요새는 ‘(이재명 정부 임기) 5년이 너무 짧다’고 하는 거 아니냐. ‘더 했으면 좋겠다’고 하는 분들도 있다”고 말했다.최 수석대변인은 “대통령 임기가 시작된 지 불과 반년도 채 되지 않은 시점에서, 총리가 직접 나서 임기 지속을 거론한 것은 국무총리로서의 책무와 역할에 부합하지 않다”며 “국무총리는 대통령의 성과를 냉정하게 점검하고 국정을 안정적으로 보좌해야 할 자리”라고 지적했다.이어 “더욱 심각한 것은 총리의 인식이 국민 다수의 체감과 정면으로 어긋나 있는 점”이라며 “환율은 고공행진을 이어가고, 물가는 서민의 일상을 압박하고 있으며, 수도권 부동산 불안과 기업 체감경기는 여전히 암울하다”고 했다.또 “국민들 사이에서는 ‘임기가 아직’ 4년 6개월이나 남아 있다는 게 걱정”이라는 목소리가 많다”며 “이 같은 발언이 강성 지지층, 이른바 ‘개딸’의 환호를 의식한 메시지로 읽힐 소지가 있다는 점도 가볍게 넘길 수 없다”고 지적했다.아울러 최 수석대변인은 “국정 운영을 두고 ‘재플릭스’ 운운하며 생중계의 재미를 강조한 발언 역시 같은 맥락국에서 우려를 키운다”며 “국정은 흥행 콘텐츠가 아니며, 공개 질책과 긴장 연출이 성과를 대신할 수는 없다”고 했다. 김 총리가 이재명 대통령의 정부 업무보고 생중계에 대해 “재미나는 잼플릭스(이재명+넷플릭스)”라고 평가한 것을 지적한 것이다.