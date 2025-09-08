여야 대표, 민생경제협의체 구성 합의

이미지 확대 손잡은 이재명 대통령과 여야 지도부 이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.8. 대통령실통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 손잡은 이재명 대통령과 여야 지도부 이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.8. 대통령실통신사진기자단

여야가 8일 민생경제협의체를 구성하기로 합의했다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 국회 소통관 브리핑에서 “오늘 여야대표는 가칭 민생경제협의체를 구성하기로 합의했다”며 “형식만 갖춘 보여주기식 협의체가 아니라 실질적으로 성과를 낼 수 있는 주제가 있는 협의체가 돼야 한다는데 뜻을 모으고 자세한 구성에 대해서는 각 단위의 실무협의를 진행하기로 했다”고 말했다.앞서 이재명 대통령, 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표는 서울 용산 대통령실에서 정오부터 1시간 동안 오찬 회동을 갖고 국정 전반에 관한 대화를 나눴다.이날 오찬 브리핑은 박성훈 수석대변인과 박수현 민주당 수석대변인이 나란히 서서 발표했다.박성훈 수석대변인에 따르면 민생협의체 구성은 장 대표가 제안했고 이 대통령과 정 대표가 수용하면서 성사됐다.이 대통령은 “여당이 더 많이 가졌으니 여당이 더 많이 양보하면 좋겠다”며 “특히 여야 공통공약을 중심으로 야당이 먼저 제안하고 여당이 응답해 함께 결과를 만들면 야당에는 성과가 되고 결국 여당에는 국정의 성공이 되는 게 아니겠느냐”고 말했다고 박성훈 수석대변인은 전했다.박 수석대변인은 “장 대표와 이 대통령과의 비공개 영수회담에서는 정치 복원 이야기가 주를 이뤘다”면서 “획기적인 청년 고용 정책, 주식 양도세 대주주 기준 상향 조정, 지방 건설 경기 활성화 등 구체적 민생 정책 제안에 이 대통령은 관련 부처와 협의해 긍정적으로 검토하겠다고 말씀하셨다”고 했다.