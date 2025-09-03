이혜훈 고백 “초선 때 여성도우미 있는 요정 불려갔다”

이혜훈 고백 “초선 때 여성도우미 있는 요정 불려갔다”

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-09-03 10:49
수정 2025-09-03 10:49
이혜훈 전 국민의힘 의원. 2023.8.22 안주영 전문기자
이혜훈 전 국민의힘 의원. 2023.8.22 안주영 전문기자


전현직 여성 국회의원 모임인 ‘한국여성의정’ 대표 이혜훈 전 의원이 정치권에서 여성에 대한 인식이 달라지고 있지만 여전히 개선할 부분이 많다고 지적했다.

국민의힘 계열로 17·18·20대 국회의원을 지낸 이 전 의원은 2일 YTN라디오 인터뷰에서 “2004년 초선 의원 시절만 해도 여성 의원이 의총에서 발언하려 하면 남성 의원들이 ‘하지 말라’고 자제시키는 경우가 꽤 많았다”고 회상했다.

그는 또 “중요한 의사결정이 공식 회의가 아니라 전날 술자리, 밥자리 같은 비공식적인 자리에서 내정되는 경우가 많았다”며 “저도 여성 도우미가 있는 요정(料亭)에 불려간 적이 있다. 일종의 ‘요정 정치’였다”고 털어놨다. 그러면서 “세월이 흐르며 점차 나아지고는 있다”고 덧붙였다.

현 정부 여성 인선과 관련해선 “여성 장관 비율이 21% 정도로 최악은 아니지만 최고도 아니다”며 “문제는 숫자가 아니라 전문성”이라고 강조했다. 이어 “전문성을 갖춘 여성 인재는 많은데도 기쁨조 스타일을 발탁하는 건 여성 정치 발전에 오히려 해악이 된다”고 지적했다.

김유민 기자
