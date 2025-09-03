이 대통령, 11일 ‘취임 100일’ 기자회견… “성장 정책 설명”

‘취임 30일’ 첫 기자회견 연 지 70일만

대통령실, 이재명 정부 출범 100일 기자회견 브리핑 이규연 대통령실 홍보소통수석이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 이재명 정부 출범 100일 기자회견과 관련해 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대통령실, 이재명 정부 출범 100일 기자회견 브리핑 이규연 대통령실 홍보소통수석이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 이재명 정부 출범 100일 기자회견과 관련해 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령이 오는 11일 취임 100일을 하루 앞두고 기자회견을 진행한다. 지난 7월 3일 취임 한 달을 맞아 첫 기자회견을 연 지 70일 만이다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 3일 브리핑을 통해 이같이 밝히며 “이번 회견의 슬로건은 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’이다”라고 했다.이 수석은 “이 대통령은 이번 회견을 통해 향후 성장을 위한 정부의 국정 방향을 설명할 것”이라며 “회견은 민생·경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 크게 세 파트로 구분된다”고 설명했다. 회견은 90분간 진행되며, 내외신 기자 150여명이 초대된다.