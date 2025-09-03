이 대통령, 11일 ‘취임 100일’ 기자회견… “성장 정책 설명”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이 대통령, 11일 ‘취임 100일’ 기자회견… “성장 정책 설명”

박기석 기자
박기석 기자
입력 2025-09-03 15:41
수정 2025-09-03 15:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘취임 30일’ 첫 기자회견 연 지 70일만

이미지 확대
대통령실, 이재명 정부 출범 100일 기자회견 브리핑
대통령실, 이재명 정부 출범 100일 기자회견 브리핑 이규연 대통령실 홍보소통수석이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 이재명 정부 출범 100일 기자회견과 관련해 브리핑을 하고 있다.
연합뉴스


이재명 대통령이 오는 11일 취임 100일을 하루 앞두고 기자회견을 진행한다. 지난 7월 3일 취임 한 달을 맞아 첫 기자회견을 연 지 70일 만이다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 3일 브리핑을 통해 이같이 밝히며 “이번 회견의 슬로건은 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’이다”라고 했다.

이 수석은 “이 대통령은 이번 회견을 통해 향후 성장을 위한 정부의 국정 방향을 설명할 것”이라며 “회견은 민생·경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 크게 세 파트로 구분된다”고 설명했다. 회견은 90분간 진행되며, 내외신 기자 150여명이 초대된다.

박기석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로