‘개천용지수’ 개발한 진보 경제학자

방금 들어온 뉴스

‘개천용지수’ 개발한 진보 경제학자

이영준 기자
이영준 기자
입력 2025-08-14 00:02
수정 2025-08-14 00:02
주병기 공정거래위원장 후보자

주병기(56) 공정거래위원장 후보자는 소득 불평등 해소와 공정한 경제 체계 연구에 천착해 온 ‘진보 경제학자’다. 2019년 개천에서 용이 날 가능성을 수치화한 ‘개천용지수’를 발표해 주목받았다. 2020년 한 기고에 “재벌가의 사리사욕으로 한국 대표 기업들이 곤란을 겪고 시장이 무질서해지는 것을 더이상 좌시할 수 없는 단계”라고 썼다. 2021년 대선 때 이재명 후보의 정책자문단 ‘세상을 바꾸는 정치’ 경제2분과 위원장을, 21대 대선 때는 ‘성장과 통합’ 경제정책분과 공동위원장을 맡았다. 강훈식 대통령실 비서실장은 “﻿공정한 시장질서를 확립할 경제검찰의 새 수장”이라고 설명했다.

▲전북 정읍 ▲문일고, 서울대 경제학과 ▲한국응용경제학회장, 서울대 경제학부 교수

세종 이영준 기자
2025-08-14 4면
