국민 69.5%, 尹 대통령 계엄 선포 “내란죄 해당”

윤석열 대통령의 비상계엄 선포와 관련해 시민 10명 가운데 7명은 내란죄에 해당한다는 의견을 밝혔다.5일 여론조사 전문업체 리얼미터가 에너지경제 의뢰로 지난 4일 성인 504명을 대상으로 실시한 ‘윤석열 대통령 비상계엄 사태 내란죄 해당 여부’를 묻는 질문에, 응답자 69.5%는 내란죄에 해당한다고 답했다. 그렇지 않다고 답한 비율은 24.9%였다.지역별로는 광주·전라(내란죄 해당함 78.2% vs 내란죄 해당안됨 20.6%), 인천·경기(73.5% vs 22.1%), 대구·경북(70.5% vs 23.4%), 대전·세종·충청(64.4% vs 24.1%), 부산·울산·경남(64.3% vs 32.7%), 서울(62.7% vs 27.2%) 이었다.나이별로는 만 18~29세(내란죄 해당함 85.1% vs 내란죄 해당안됨 10.3%), 20대(85.1% vs 12.9%), 30대(64.7% vs 25.8%), 40대(85.3%, 13.3%), 50대(73.2% vs 23.6%), 60대(56.9% vs 38.7%), 70세 이상(48.8% vs 39.0%)으로 나타났다.이념 성향에서는 진보층(내란죄 해당함 93.5% vs 내란죄 해당안됨 4.9%), 중도층(65.4% vs 28.5%), 보수층(45.2% vs 49.9%) 순이었다.한편 이번 조사는 무선(97%)·유선(3%) 자동응답 방식, 무작위 생성 표집 틀을 통한 임의 전화걸기 방법으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트, 응답률은 4.8%이다.