삼성전자, 시드니서 ‘AI TV’ 미래 선보여…20년 연속 1위 기술력 과시

세줄 요약 삼성전자가 호주 시드니에서 2026 테크 세미나를 열고 AI TV 미래를 선보였다. 비전 AI 컴패니언, AI 축구 모드, HDR10+ 어드밴스드 등으로 맞춤형 시청 경험을 강조했고, 마이크로 RGB와 OLED, 오디세이 3D·G8도 공개해 기술력을 과시했다. 시드니 테크 세미나서 AI TV 미래 공개

비전 AI 컴패니언·AI 축구 모드 주목

마이크로 RGB·OLED·게이밍 신제품 소개

이미지 확대 호주 시드니에서 열린 삼성전자 ‘2026 호주 테크세미나’에서 참석자들이 2026년형 마이크로 RGB를 살펴보고 있다. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 호주 시드니에서 열린 삼성전자 ‘2026 호주 테크세미나’에서 참석자들이 2026년형 마이크로 RGB를 살펴보고 있다. 삼성전자 제공

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삼성전자가 호주 시드니에서 ‘AI TV’ 기술력을 집약한 차세대 디스플레이 라인업을 대거 공개하며 글로벌 시장 리더십 굳히기에 나섰다.삼성전자는 14일부터 15일(현지시간)까지 양일간 호주 법인에서 현지 주요 테크 미디어와 업계 관계자들을 대상으로 ‘2026 호주 테크 세미나’를 개최했다고 밝혔다. 2012년부터 매년 이어온 이 세미나는 삼성의 최신 영상·음향 기술을 글로벌 전문가들에게 소개하는 행사로, 올해는 고도화된 AI 기술을 통한 ‘사용자 맞춤형 시청 경험’이 핵심 화두로 제시됐다.이번 행사에서 삼성전자는 2026년형 TV 신제품에 탑재된 ‘비전 AI 컴패니언(Vision AI Companion)’을 전면에 내세웠다. 사용자의 시청 환경과 콘텐츠를 실시간으로 분석해 최적화된 경험을 제공하는 이 기능과 더불어, AI가 경기 장면을 분석해 몰입감을 극대화하는 ‘AI 축구 모드’가 현지 관계자들의 큰 관심을 끌었다. 또한 업계 최초로 적용된 차세대 HDR 표준인 ‘HDR10+ 어드밴스드’는 AI를 기반으로 밝기와 색상, 명암비 등을 실시간 최적화해 차별화된 시청 경험을 완성했다.하드웨어 측면에서는 정밀한 색 표현이 가능한 ‘마이크로 RGB’ TV와 안정성을 대폭 강화한 OLED 라인업이 주목받았다. 특히 2026년형 삼성 OLED(S95H)는 삼성 OLED 최초로 번인 방지 기술을 적용해 품질 신뢰도를 높였으며, 자연광이 강한 호주의 주거 특성을 고려해 빛 반사를 획기적으로 줄인 ‘글레어 프리(Glare Free)’ 기술도 소개됐다. 게이밍 모니터 부문에서는 안경 없이 실감 나는 3D 효과를 구현하는 ‘오디세이 3D’와 게이밍 모니터 최초로 6K 초고해상도를 지원하는 ‘오디세이 G8’ 등이 압도적인 성능을 과시했다.이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “삼성전자는 ‘AI TV 시대’를 본격적으로 확대하고 있다”며 “차별화된 AI 스크린 경험을 통해 사용자 중심의 시청 환경을 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 했다.