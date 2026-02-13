계절에 따라 수컷 개구리 구애 소리 변한다 [달콤한 사이언스]

이미지 확대 기온이 낮은 초봄에는 느리게 우는 수컷 시에라 청개구리의 구애 울음소리는 기온이 올라가면서 속도가 빨라진다. 이는 알을 낳기에 적합한 환경임을 암시하는 역할을 한다. 그래서, 암컷은 활기찬 구애의 노랫소리를 선호한다.



미국 캘리포니아 데이비스대 제공

신라 선덕여왕의 ‘개구리 일화’는 한겨울에 개구리 떼가 영묘사 옥문지에서 울어 백성들이 두려워한다는 소식을 듣고 서쪽에 숨어 있던 백제군을 찾아 격퇴토록 했다는 이야기다. 선덕여왕의 지혜로움을 드러내기 위한 일화다. 동화 ‘청개구리’에서는 평소 말을 듣지 않던 청개구리가 엄마의 유언을 그대로 받아들여 강가에 묘를 만들었다가 여름 장마철만 되면 울어댄다는 내용이 담겼다.여기서 궁금증 하나. 개구리가 겨울에 우는 소리와 여름에 우는 소리는 같을까. 개구리울음이 다 똑같을 것이라고 생각하기 쉽지만, 생물학자들은 기온이 개구리 울음소리에 영향을 미치는 주요 요인이라고 밝혔다.미국 캘리포니아 데이비스대(UC 데이비스) 야생동물·어류·보존생물학과, 노스캐롤라이나 양서류·파충류 보존협회 공동 연구팀은 기온이 수컷 개구리의 구애 울음소리 음색과 질에 영향을 미친다고 15일 밝혔다. 초봄 쌀쌀한 날씨에는 수컷 개구리들의 소리가 느릿느릿하지만, 날씨가 따뜻해질수록 노랫소리는 피치가 올라가고 암컷 개구리들이 좀 더 주목하게 된다고 연구팀은 설명했다. 이 연구 결과는 생물학 분야 국제 학술지 ‘최신 생태학과 환경’ 2월 12일 자에 실렸다.연구팀은 캘리포니아주 자연보호구역 중 퀘일 리지 생태 보호구역과 라센 필드 스테이션에서 시에라 청개구리의 노래를 녹음해 수온과 기온, 번식 울음소리의 관계를 비교했다. 그 결과 기온이 낮을 때 수컷 개구리의 울음소리는 느리고 무기력한 느낌을 주는데, 기온이 올라가 수온이 높아지면 수컷의 울음소리는 빠르고 절박해지는 것이 관찰됐다. 이런 울음소리의 변화는 인간의 귀로도 쉽게 구분할 수 있다.연구팀은 번식 시기가 다가오면 수컷 개구리들이 연못이나 습지 주변에 암컷보다 일찍 도착해 울어댈 준비를 한다고 밝혔다. 반면 암컷은 수컷의 울음소리만으로 연못으로 모여드는 것이 아니라 알이 생존하기 적절한 시기가 될 때 모여든다. 암컷은 수컷 개구리의 울음소리 속도와 피치를 듣고 알의 최적 생존 시기를 인식하게 되며, 기온이 올라갈수록 목소리는 더 매력적으로 변한다.울음소리가 좋은 수컷 개구리는 이성에게 더 매력적인 짝으로 보이게 하며, 암컷은 좋은 노랫소리가 번식에 적합한 환경 조건이라는 것을 인식하게 한다고 연구팀은 설명했다. 개구리 우는 소리는 기후 변화의 영향을 쉽게 파악할 수 있게 하는 신호이기도 하다. 겨울에서 봄으로 넘어가면서 따뜻해지면 개구리 울음소리는 사람이 듣기에도 겨울과 다르다고 덧붙였다.연구를 이끈 브라이언 토드 UC 데이비스 교수(양서류학)는 “이번 연구 결과는 기후 변화 속 보전 활동에 중요한 시사점을 던진다”며 “양서류 종의 약 41%가 멸종 위기에 처해 있어 척추동물 중 가장 심각한 멸종 위기를 겪고 있는 만큼, 이들이 언제 번식하는지, 날씨가 점점 따뜻해지면서 그 시기가 어떻게 변할 수 있는지, 그런 변화의 원인이 무엇인지 이해하는 것은 보전에 중요하다”고 말했다.